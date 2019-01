Raid di Israele in Siria contro obiettivi iraniani Teheran replica | Impazienti di

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Uno scambio di colpi a distanza, con un razzo iraniano in terra israeliana e undiincome avvertimento per l'Iran. Unaa parole dache non lascia spazio a interpretazioni: "di eliminare". Questo il clima che si respira in Medio Oriente, con un'escalation militare e politico che preoccupa.L'aviazione israeliana ha condotto la scorsa notte un esteso attaccomilitariin, ha riferito il portavoce militare, precisando che esso è avvenuto in risposta al lancio di ieri di un razzo terra-terra iraniano verso una località sciistica israeliana sul Monte Hermon (alture del Golan), che è stato peraltro intercettato in volo. Il bilancio sarebbe di 11 vittime, tutti militari. Le forze armate israeliane, ha avvertito il portavoce, "restano determinate ad agire per impedire il rafforzamento ...