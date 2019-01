Maltempo | tornano freddo e gelo | a rischio i raccolti di verdure e ortaggi

Meteo - Maltempo in arrivo sull’Italia : tornano piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti sta per arrivare una perturbazione pronta a “ferire” l’Italia. Il maltempo sarà evidente soprattutto nei prossimi due giorni. Rischio piogge e temporali da Nord a Sud e torna anche la neve a bassa quota. Il peggioramento delle condizioni Meteo sarà evidente soprattutto al Nord-Est.Continua a leggere

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : tornano freddo e neve - Giovedì 10 Gennaio bufere fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Maltempo su parte d'Italia - tornano le PIOGGE e la NEVE in montagna. Ecco le previsioni per oggi : Roma - Con l'approfondimento di un minimo di pressione in corrispondenza del Sud peninsulare il tempo è andato peggiorando sulle regioni centro-meridionali, per l'azione di una perturbazione che sta portando PIOGGE che fino ad ora hanno impegnato soprattutto il versante tirrenico. Maggiormente interessata dai fenomeni è la Calabria: dalla mezzanotte si raggiungono accumuli pluviometrici di oltre 50mm sul Cosentino. PIOGGE in ...

Di nuovo Maltempo da mercoledì - tornano piogge e nevicate a bassa quota : Roma - Sarà di breve durata il promontorio di alta pressione che seguirà la perturbazione di inizio settimana. Dall'Atlantico infatti si preparerà ben presto ad entrare in azione una nuova perturbazione che già nel corso di mercoledì raggiungerà l'Italia a cominciare dalle regioni di Nordovest. MERCOLEDI': Le nubi aumenteranno già da inizio giornata con comparsa delle prime piogge in mattinata in ...

Meteo - tornano freddo e Maltempo : domenica di allerta su molte regioni del Centro-Sud : Che tempo farà in Italia oggi, domenica 25 novembre? Il maltempo torna e spaventa soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione per le violenti piogge. Le situazioni più a rischio in Molise, Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.Continua a leggere

Previsioni Meteo Europa - weekend di caldo nel Mediterraneo ma lunedì 26 tornano freddo e Maltempo. Artico infuocato per tutta la settimana [MAPPE] : 1/17 ...