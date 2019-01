Il bello della app del Papa

Gorlago. Stefano Del bello ritenuto estraneo all’omicidio della moglie Stefania Crotti : “Io e Stefania ci siamo visti l’ultima volta mercoledì mattina” scrive Il Giorno attribuendo l’affermazione a Stefano del Bello. “Io

NBA - Cousins è raggiante : 'Mi sento come un bambino a Natale : è il giorno più bello della mia vita' : Non riesce a trattenere la sua felicità nel dopo partita, DeMarcus Cousins. Non giocava una partita NBA dal 26 gennaio 2018, quasi una anno esatto, da quando la rottura del tendine d'Achille sinistro ...

Australian Open 2019 - sorteggio tabellone femminile : possibile ottavo Halep-Serena Williams - Wozniacki nel terzo turno della Sharapova : sorteggio molto particolare, quello del tabellone femminile degli Australian Open 2019. Dalla Margaret Court Arena sono arrivati dei responsi che rendono piuttosto complicato ogni pronostico da fare per il torneo che comincerà lunedì 14 gennaio e finirà, per le donne, sabato 26. La vincitrice dello scorso anno, Caroline Wozniacki, era presente al sorteggio e ha ricevuto dalla sorte l’accoppiamento con Alison Van Uytvanck (Belgio), forse ...

Pallanuoto - A1 2019 : i migliori italiani della dodicesima giornata. Figlioli e Di Fulvio due certezze per il Settebello : Torna il campionato di A1 maschile di Pallanuoto: prima giornata dell’anno, il dodicesimo turno. Come previsto viaggiano a braccetto Pro Recco e AN Brescia, mentre soffre tantissimo ma riesce a vincere la BPM Sport Management, ancora sorprendente l’IREN Genova Quinto. Andiamo a rivivere questa giornata con i migliori azzurri in vasca. Francesco Di Fulvio: una costante di questo campionato, la Freccia Azzurra sta disputando forse la ...

Australian Open 2019 - gli azzurri nel tabellone delle qualificazioni. In quindici a caccia della prima settimana di Melbourne : Saranno ben quindici gli italiani che andranno a giocarsi una chance di qualificarsi nel tabellone principale del primo torneo del Grande Slam dell’anno, gli Australian Open, a Melbourne. Quattordici di essi, nel corso della prima settimana di tornei del 2019, sono tornati in campo, con il solo Alessandro Giannessi che ha preferito dare direttamente l’appuntamento ai campi della capitale dello stato di Victoria. In cinque si sono ...

WTA Shenzhen – Maria Sharapova sorride - la russa soffre ma avanza in tabellone grazie al ritiro della Wang : Sotto di un set ma in rimonta nel secondo, la russa sfrutta l’infortunio dell’avversaria e accede al turno successivo del torneo di Shenzhen Tutto è bene quel che inizia… male. Maria Sharapova accede ai quarti di finale del torneo WTA di Shenzhen, sfruttando l’infortunio della cinese Wang, in vantaggio di un set sulla russa. Una partita cominciata malissimo per Masha, riuscita però (quasi) a rimontare la propria ...

Napoli - 3 punti con il minimo sforzo : prova monstre della difesa che fa anche le veci di un attacco bello ma fumoso : Il Napoli supera di misura una buona Spal: l’attacco dei partenopei sfiora più volte il gol ma non riesce ad incidere, la rete della vittoria arrivata dalla difesa, perfetta nelle due fasi, con Albiol L’ultima giornata di Serie A prima di Natale regala 3 punti al Napoli sotto l’albero. I partenopei superano di misura, con il risultato di 1-0, una buona Spal capace di difendersi e ripartire rendendosi anche a volte ...

Sanremo - la sorpresa della pattuglia alternativa. Ma tra i giovani vince Einar - bello e classico : Tra un giovane e l'altro, tra canzoni di sapore antico, fatte col ciclostile, e rari guizzi di originalità, sono stati finalmente svelati i nomi dei big in gara al prossimo festival di Sanremo. Anzi, ...

Champions League - Rakitic batte CR7 : è suo il gol più bello della fase a gironi : di Ivan Rakitic il gol più bello della fase a gironi della Champions League 2018/19. Lo ha eletto la UEFA, tramite un sondaggio svolto attraverso i propri canali social nel quale erano in lizza anche ...

Pagelle TV della Settimana (10-16/12/2018). Promossi L’Amica Geniale e Il Milionario. Bocciati Portobello e La Vita in Diretta : L'Amica Geniale Promossi 9 a L’Amica Geniale. Negli ultimi anni di progetti strombazzati ne abbiamo visto tanti. Tuttavia i vorticosi proclami poi si traducevano in prodotti talmente arroganti da risultare noiosi e soprattutto poco in sintonia con lo spettatore. L’Amica Geniale era una fiction complessa, di non facile ricezione, e la chiave di volta del successo, oltre alla realizzazione curata, è stata quella di trattare ...

Disobbedienti - su Loft il racconto della borsista del caso bellomo : “Io gli ho detto ‘no’ - ma lui mi ossessionava” : “A un certo punto si solleva dalla sedia e mi dà un bacio sulle labbra. Io indietreggio, scossa, non sapevo come comportarmi. Gli avevo sempre dato del lei, sono sempre stata molto rispettosa, però in quel momento ero pietrificata, e riuscii solo a dirgli: ‘Voglio andare a casa’”. A parlare è Rosa Calvi, protagonista della quarta puntata di ‘Disobbedienti‘, il format televisivo condotto da Andrea Franzoso ...

«Artisti» un grande annuario per scoprire il bello della vita : Emanuele Beluffi L'arte, oggi più di ieri, è elemento quotidiano dalla sconfinata estensione: si pensi che un italiano su tre si cimenta in attività artistiche. Ignorare tale massa creativa da un ...

#CR4 - La Repubblica Delle Donne Di Chiambretti/ Anticipazioni : "È bello ciò che piace" - il tema della serata : CR4 - La Repubblica Delle Donne torna in onda oggi, mercoledì 12 dicembre: Giorgia Meloni, Lory Del Santo, Elisa D'Ospina e Marcella Bella ospiti.