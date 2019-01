Di Battista parla per primo A lui il compito di aprire l' assemblea dei parlamentari M5s

Ue - Di Maio e Di Battista a Strasburgo : “Sede del Parlamento è marchetta francese da chiudere il prima possibile” : “Questa è una marchetta francese da chiudere il prima possibile“. Di Maio parla da Strasburgo in compagnia di Alessandro Di Battista che aggiunge. “Il movimento deve battagliare: ci fanno le pulci sul 2,4% e poi buttano 200 milioni di euro l’anno. Quindi una legislatura costa un miliardo di euro”. Di Maio si sofferma sul “caro prezzi”: “Quando ci si riunisce qui a Strasburgo, diventa la settimana ...

Di Maio e Di Battista in auto a Strasburgo : 'Cambiamo l'Europa - chiudere la sede del Parlamento Ue' : Il video inizia con un siparietto per dimostrare che tra i due non ci sono malumori: "Vedete, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida", dice Di Battista. "Dillo con più convinzione", ...

Di Maio-Di Battista : chiudere sede Parlamento Ue a Strasburgo : Roma, 14 gen., askanews, - 'Una marchetta francese che dobbiamo chiudere prima possibile'. Luigi Di Maio è arrivato a Strasburgo insieme ad Alessandro Di Battista, davanti alla sede del Parlamento ...

"Non sono l'anti-Salvini" - parla Di Battista : Per me la politica - rimarca - è una passione enorme, attualmente è un'attività di volontariato , non ci voglio prendere una lira". Poi aggiunge: "Ho un rapporto fraterno con Luigi di Maio" e ora, ...

Parla Milly Carlucci : 'A Ballando con le Stelle vorrei Alessandro Di Battista - Matteo Renzi e Maria De Filippi' ESCLUSIVO : Milly Carlucci non si ferma mai. La conduttrice è già pronta per la nuova edizione di Ballando con le Stelle , ricordi chi ha vinto l'ultima? GUARDA , che prenderà il via il 9 marzo su Rai 1. E in ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

Tagli ai parlamentari - la crociata di Di Battista per le elezioni europee : Non c’è da stupirsi se, nella loro diretta Facebook di Capodanno dalle piste della Val di Fassa, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (il democratico revolucionario low cost che chiama i giornalisti “puttane”) hanno messo al centro degli obiettivi del 2019 il Taglio dello stipendio dei parlamentari. Serve una batTaglia forte, di quelle seminali, da caricare sulle spalle di Dibba, appena rientrato dal Sudamerica dopo i suoi sette mesi a fare ...

Di Battista e Di Maio subito bastonati da Salvini : "Tagliare gli stipendi ai parlamentar? Altre priorità" : Torna Alessandro Di Battista e Matteo Salvini lo bastona subito. Il pasionario M5s ha raggiunto Luigi Di Maio sulle Dolomiti per lanciare il nuovo spot grillino per il 2019: "Vi regaleremo una legge che taglia gli stipendi di tutti i parlamentari", hanno annunciato Dibba e Gigino in tandem, pronti p

Di Maio - con Di Battista - : classe di privilegiati ci combatte - presto taglio sitipendi parlamentari : L'annuncio è di Luigi di Maio in un video girato con Alessandro Di Battista sulle piste di sci. 'Abbiamo ancora tante cose da fare, contro una classe di privilegiati che ci sta combattendo', dice il ...

Di Maio - con Di Battista - : classe di privilegiati ci combatte - presto taglio sitipendi parlamentari : L'annuncio è di Luigi di Maio in un video girato con Alessandro Di Battista sulle piste di sci. 'Abbiamo ancora tante cose da fare, contro una classe di privilegiati che ci sta combattendo', dice il ...

Di Maio e Di Battista - via ai "buoni" propositi : "Nel 2019 taglio stipendi ai parlamentari" : "Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d'oro, stiamo bloccando un sacco di cose... che vi avevamo promesso avremmo tagliato"

Di Maio con Di Battista : "Ora taglio stipendi parlamentari" /Video : ... ma dovremo fare tante altre cose sull'ambiente, tante cose sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme, perché è sempre un percorso partecipato". "Oggi la cosa che posso ...

Di Maio su regola due mandati : ‘Non si toccherà mai’. E con Di Battista annuncia : ‘Taglieremo gli stipendi dei parlamentari’ : A poche ore dalle quattro espulsioni dal Movimento 5 stelle (di cui una, quella del comandante Gregorio De Falco, più dolorosa delle altre) e mentre ancora si cerca di archiviare la difficoltosa approvazione della legge di Bilancio, Luigi Di Maio ha voluto pubblicare due messaggi di fine anno rivolti direttamente agli elettori e sostenitori M5s. Il primo è comparso su Twitter nel pomeriggio del 31 dicembre: “La regola dei due mandati non è ...

Di Maio con Di Battista - giù gli stipendi parlamentari : ... ma dovremo fare tante altre cose sull'ambiente, tante cose sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme, perché è sempre un percorso partecipato". "Oggi la cosa che posso ...