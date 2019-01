Audi A6 - Nuove versioni 40 TDI quattro ultra S tronic e 45 TFSI S tronic

Biglietti in prevendita per i concerti di ClAudio Baglioni a Genova - aperte nuove disponibilità : Sono aperte nuove prevendite per i concerti di Claudio Baglioni a Genova. A seguito di alcune verifiche effettuate dall'organizzazione, sono ora disponibili altri Biglietti per le date del 9 e 10 marzo all'RDS Stadium. I Biglietti sono disponibili dalle 16 del 15 gennaio e fino a esaurimento del numero. La consegna avverrà secondo i metodi classici, con recapito al proprio domicilio tramite corriere oppure con ritiro sul luogo dell'evento. ...

Audi A4 - Con la 45 TFSI arrivano nuove dotazioni : L'Audi rinnova ulteriormente la gamma della A4 Model Year 2019 introducendo nuove dotazioni e la denominazione alfanumerica comune agli altri modelli. Viene inoltre aggiunta a listino la versione benzina 45 TFSI, omologata come ibrida: in Italia la A4, nelle versioni berlina e Avant, viene proposta con prezzi a partire da 36.050 euro. La benzina top di gamma ibrida da 245 CV. La A4 45 TFSI è dotata della variante da 245 CV e 370 Nm del 2.0 ...

Mohammed bin Salman prepara le nuove guerre sAudite : Dopo l’omicidio Khashoggi nella corte dei Saud regna una certa ostilità verso il principe regnante, che potrebbe contrattaccare spostando l’attenzione sull’Iran. Leggi

Nuove disponibilità per i concerti di ClAudio Baglioni a Reggio Calabria - Pesaro e Genova : biglietti in prevendita : I concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria, Pesaro e Genova aprono a Nuove disponibilità dopo la chiusura delle date per tutto esaurito. L'organizzazione ha quindi fatto sapere che sono messi a disposizione nuovi biglietti per le date dei concerti a Reggio Calabria, Pesaro e Genova secondo le modalità di acquisto abituali. I tagliandi d'ingresso saranno infatti consegnati con corriere espresso o con consegna sul luogo dell'evento. ...

Investimenti per il sociale - la fondazione EnAudi disegna nuove strade : Si è evidenziato quanto la Finanza etica ed a impatto sociale siano due aspetti potenzialmente sempre più necessari e funzionali alla crescita dell'economia di un Paese. 'Questo convegno - ha ...

Morti nell'auto in fiamme a Case Nuove - Bursi : 'Pronti a una valutazione dell'incrocio' AudiO : Schianti, ciclisti investiti, incidenti di minore entità che non rientrano nella cronaca giornalistica. L'incrocio di Case Nuove, tra San Giorgio Piacentino e Carpaneto, all'imbocco della strada che porta a Viustino, è spesso teatro di sinistri stradali. L'ultimo, in ordine di ...

Quattro nuove date di ClAudio Baglioni nel 2019 con Al Centro : biglietti in prevendita da novembre : Mentre è impegnato nei primi preparativi del festival di Sanremo 2019 e fino al 24 novembre sarà in scena coi concerti della prima parte del tour, nuove date di Claudio Baglioni nel 2019 si aggiungono al calendario del tour Al Centro. Ben 4 ulteriori appuntamenti annunciati da Fep Group per il cantautore romano, che quest'anno ha rinnovato la sua popolarità dopo il successo di pubblico e critica del festival di Sanremo e sta celebrando il ...