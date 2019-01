Altra donna incinta di bebè geneticamente modificato

Donna carbonizzata a Brescia : se a uccidere è un’Altra donna - si tratta di femminicidio? : Se una donna uccide un’altra donna per via di stereotipi sessisti che deviano il discorso sulla cultura del possesso e sulla criminalizzazione della donna in una questione relazionale si tratta, anche in questo caso, di femminicidio. Perché il femminicidio non è tale solo se a compierlo è un uomo e perché si tratta di un delitto compiuto al fine di annientare una donna attribuendole un preciso ruolo di genere. Quale ruolo di genere più ...

Fabrizio Corona confessa : "Sì - frequento un'Altra donna" : Ospite di "Verissimo", l'ex re dei paparazzi ricorda anche il periodo trascorso in carcere: "In palestra regolavamo i conti...

MAltratta l'anziano marito : donna allontanata da casa : Per diversi mesi Maltratta l'anziano marito, insultandolo e strattonandolo, perché lento nello spostarsi in casa. Poi l'uomo, 76 anni, un pensionato residente a Udine, ha trovato il coraggio di ...

Donna trascinata al guinzaglio - stavolta Napoli non ha girato la testa dall’Altra parte : “Mi tormentava, si innervosiva solo se salutavo un amico, un’amica. S’ingelosiva anche se mostravo affetto per la mia cagnetta. Rabbioso e sospettoso, un’ossessione. Mi controllava nonostante facessi una vita ritirata: casa e lavoro”. Un racconto dolente. Parole soffiate con sofferenza e disillusione. Poi i silenzi intervallati da singhiozzi e lacrime. È una confessione, un atto di liberazione. I segni di quelle catene ...

Marocco - Atlante : trovata decapitata un'Altra giovane donna : un'altra giovane donna è stata ritrovata morta, questa mattina, in una località sciistica del medio Atlante (nella parte centro settentrionale del Marocco). La notizia, diffusa dal sito del canale tv M2, riporta alla mente l'uccisione di due giovani turiste scandinave avvenuta solo qualche giorno fa nella stessa zona. Secondo quanto riportato dalla stampa, però, gli inquirenti, stavolta, propenderebbero per un delitto di natura passionale. Il ...

Castellammare - Violentava e mAltrattava la 'sua donna' - arrestato 56enne stabiese : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Castellammare di Stabia hanno eseguito un'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, ...

Belen incontra Iannone in un locale. Ma lo becca mentre bacia un'Altra donna : Ormai è ufficiale che Andrea Iannone e Belen Rodriguez si sono detti addio e sembra non essere nemmeno nell'aria un ritorno di fiamma. Dopo la loro separazione , a entrambi vengono continuamente ...

Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati/ Zoe Cristofoli colpevole? Lui : 'Un'Altra donna sta per...' - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati, 'Il suo vizio ha rovinato tutto...' e spunta Zoe Cristofoli, le donne tra i due?

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo separati : lui frequenta un'Altra donna (RUMORS) : Ha avuto luogo la scorsa settimana, in data sabato 24 novembre (presso gli studi Mediaset di Uomini e Donne), la nuova registrazione del trono over. Ospiti della puntata sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, che si sono conosciuti all'interno dello stesso studio televisivo, si sono separati a distanza di qualche settimana dalla fine delle registrazioni dell'ultima edizione di Temptation Island. Ma cosa è successo dopo la ...

U&D : Ida e Riccardo si dicono addio - lui interessato ad un'Altra donna : E' definitivamente finita la storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, ospiti nell'ultima registrazione del trono over, hanno ufficializzato la loro separazione proprio nello studio di Uomini e donne, dove l'anno scorso si erano conosciuti ed innamorati. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island, i due avevano provato a superare le loro divergenze, ma a distanza di qualche mese evidentemente qualcosa non ha funzionato tra ...

Ivan Cattaneo confessa : «Mi misero in un manicomio perché gay. Il mio amore ha trovato un'Altra donna» : Ivan Cattaneo , reduce dall'eliminazione della casa del Grande Fratello è ospite a Verissimo . Il cantante, icona degli anni '70, ha voluto raccontare la sua esperienza nel reality e ha raccontato ...

Corna reali - il principe bacia un’Altra donna : lo scoop di ‘Gente’ : Un incontro ‘segreto’, una passeggiata e un bacio rubato nella notte. E il vip torna protagonista del gossip e le foto della paparazzata finiscono su tutti i giornali. Corna reali, direbbe qualcuno, visto che il protagonista del ‘fattaccio’ è proprio un principe. Un principe sposato. Ma andiamo con ordine. Lui, personaggio di spicco della casata reale, è stato beccato in compagnia di una bella (e misteriosa) bionda in ...

MAltrattamenti - una volta al mese una donna si affida al Codice rosa : La Spezia - Una bambina non ancora in età scolare abusata sessualmente in una struttura. Un delicato intervento chirurgico e l'assistenza della stanza rosa nel reparto di Pediatria alla Spezia ...

Cristina Parodi : "Mai come Barbara d'Urso e Mara Venier. Ho un'Altra estrazione. Non voglio la luce circonfusa come la Madonna" : Intervistata da Diva & Donna, Cristina Parodi ha fatto un bilancio del suo momento televisivo che sta vivendo con il nuovo programma La prima volta, in onda alle 17.35 su Rai1 ogni domenica dal Centro di Produzione Rai di Torino a margine di Domenica In di Mara Venier e contro Domenica Live di Barbara d'Urso.Ha dichiarato la giornalista moglie di Giorgio Gori: Sono così come appaio. Dicono che sono algida, ma io sono una giornalista, ...