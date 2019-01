Terremoto in Cile di 6 7 | grande paura ma pochi danni | due morti d' infarto

Forte Terremoto in Cile nella notte : due vittime : Un violento terremoto ha colpito nella notte il Cile. Una scossa sismica di magnitudo 6.7 si è verificata, alle 2.32 ora italiana, in mare davanti alla costa settentrionale del paese. L'epicentro...

Terremoto di 6.6 al largo del Cile : 03.58 Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata alle 2.32 ora italiana a largo delle Coste del Cile centrale, all'altezza della città portuale di Coquimbo che si trova 400 km a nord di Santiago. Ne dà notizia il sito di INGV. L'ipocentro è stato localizzato a 61 km di profondità. Non si hanno attualmente notizie di danni a persone o cose ne' di allerta tsunami.

Terremoto Cile : scossa di magnitudo 5.4 nella regione di Coquimbo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5,4 Richter è stata registrata oggi alle 7,50 locali nella regione di Coquimbo (Cile centrale). Lo riferisce Radio Biobio di Santiago del Cile. Secondo le prime informazioni il sisma e’ stato avvertito nettamente dalla popolazione non solo di Coquimbo, ma anche di Valparaiso e della provincia della capitale, senza che per il momento si segnalino danni gravi o vittime. Il Centro sismologico nazionale, da ...