Migranti | la pagella di un ragazzino di 14 anni cucita nella tasca della sua giacca

La pagella cucita in tasca e altre cose che i Migranti portano con sé : S., Guinea, arrivato in Italia a gennaio 2017 a 17 anniM., Gambia, arrivato in Italia a luglio 2017 a 17 anniO.,Gambia, arrivato in Italia a luglio 2016 a 14 anniT., Nigeria, arrivato in Italia a luglio 2016 a 16 anniK., Marocco, arrivata in Italia ad agosto 2016 a 17 anniL., Nigeria, arrivata in Italia ad agosto 2016 a 17 anniE., Nigeria, arrivata in Italia a settembre 2016 a 17 anniI., Nigeria, arrivata in Italia a giugno 2017 a 16 anniLa data ...

Migranti - un bambino del Mali annegato in Sicilia nel 2015 aveva la pagella cucita addosso : Nessun volto. Nessun nome. Nessun documento. Ma con addosso qualcosa che, nell'innocenza di quello che era poco più di un bambino, valeva come la migliore carta d'identità: una pagella, in francese, cucita con cura nella tasca della giacca, un plico di fogli scoloriti, custoditi dal loro proprietario insieme con lui, in fondo al mare. La vicenda Era il 15 aprile 2015 quando il Canale di Sicilia divenne teatro di una delle più disastrose tragedie ...

