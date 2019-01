corrieredellosport

L'effetto Gregucci, la bandiera Lucioni e la dura lotta per la A

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il nuovo anno rinfresca subito le idee: in questa B non ci sono padroni per sempre. Chiedere al Palermo per avere una conferma certificata. Reduce da 11 mesi d'imbattibilità al Barbera, la capolista ...