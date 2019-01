Fiorentina-Sampdoria 3-3 | doppiette di Muriel e Quagliarella

Fiorentina-Sampdoria 3-3 : Quagliarella show non basta - pari di Pezzella in extremis : La Fiorentina pareggia con la Sampdoria in casa per 3-3. In gol Muriel, Ramirez, ancora Muriel, Quagliarella per due volte e Pezzella in extremis. LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 17:04