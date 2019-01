Fabio Fazio e i migranti | Un giorno dovremo rendere conto di questi morti

Luigi Di Maio - dopo Di Battista da Fabio Fazio la carta estrema per non affondare : chi manderà allo sbaraglio : Per reagire al crollo nei sondaggi, Luigi Di Maio avrebbe in mente una terapia d'urto per galvanizzare gli elettori grillini. Non c'è solo il totem Alessandro Di Battista (che domenica sera sarà a Che tempo che fa da Fabio Fazio per sparare a zero su Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e il Pd). Secon

Che tempo che fa - Fabio Fazio gode. "Ritornerò da lui" - chi riesce a strappare a Mediaset : Fabio Fazio sta pensando a un ruolo speciale per l'amico ritrovato Paolo Brosio. Brosio, prossimo naufrago dell'Isola dei famosi, ha già fatto sapere che appena tornerà dall'Honduras andrà in studio da Fazio, che è la concorrenza. L'Isola va in onda su Canale 5, Fazio su Raiuno. Ma questo e altro pe

Che tempo che fa - da Fabio Fazio ecco Alessandro Di Battista : il terribile sospetto sull'ospitata : Dopo essere stato ospite dall'amico Andrea Scanzi, su Nove, prosegue il tour televisivo di Alessandro Di Battista dopo il viaggio in Sudamerica. Il grillino sarà ospite domenica di Che tempo che fa di Fabio Fazio in una puntata che si annuncia esplosiva. Lo ha annunciato lo stesso Dibba in un post s

Fabio Fazio - brividi lungo la schiena. Maurizio Crozza in diretta : "Il cerchio si chiude" - lo cacciano : Dopo Cesare Battisti, tocca a Fabio Fazio. Il ritorno di Che fuori tempo che fa su Raiuno registra l'amaro sfottò di Maurizio Crozza al conduttore nemico televisivo del leader della Lega. Nel giorno dell'arrivo in Italia del terrorista rosso, il comico saluta la prima puntata del 2019 della trasmiss

Che tempo che fa - Maurizio Crozza avvisa Fabio Fazio : ironia su Salvini : Matteo Salvini non deve godere di grande stima tra i personaggi del mondo dello spettacolo: dopo il caso Baglioni e le dichiarazioni di J-Ax, torna viva anche la polemica sul maxi stipendio di Fabio ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio si nasconde dietro Crozza : come si riduce per attaccare il governo : Proprio quando le polemiche contro Fabio Fazio stavano per passare in secondo piano, soppiantate dal polverone sui migranti sollevato da Claudio Baglioni prima di Sanremo, il conduttore di Che tempo che fa è riuscito nell'impresa di riaccendere le polemiche, grazie un curioso tweet rilanciato sul su

Matteo Salvini torna sul “caso” del compenso di Fabio Fazio : “Guadagna in un mese quanto io in un anno. Ma non farei cambio con lui. Mi è pure simpatico” : “Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto due conti a spanne: Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell’Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone”. A parlare così è Matteo Salvini che durante una diretta Facebook torna sul “caso” del compenso di Fabio Fazio. “Stanotte ho dormito ...

Dopo Baglioni Salvini fa a pezzi Fabio Fazio : Ma non farei mai cambio per nulla al mondo, sono fortunato, felice, orgoglioso del vostro sostegno. Non mi interessano i quattrini, li lascio ad altri che fanno gli show televisivi'. E sottolinea: '...

Salvini : 'Fabio Fazio guadagna in un mese quanto me in un anno - chiedo rispetto' : Quest'oggi Matteo Salvini ha ancora una volta scelto una diretta Facebook per veicolare il proprio messaggio ai suoi followers, in un periodo in cui le sue linee programmatiche come ministro continuano a far discutere. E' ancora una volta il decreto sicurezza a tenere banco. Salvini difende il suo decreto Il leader del Viminale annuncia che la Capitale è stata già interessata da un rinforzo nel numero dei poliziotti e tanti altri ne arriveranno ...

Rai - Matteo Salvini : "Fabio Fazio guadagna in un mese quanto io in un anno" : "Ho fatto due conti, così. Fabio Fazio mi è simpatico, come me stima Fabrizio De Andrè. Probabilmente guadagna in un mese quello che forse il ministro guadagna in un anno, per andare in tv a fare lo show mentre io mi occupo della sicurezza dei cittadini. Di 60 milioni di persone", sbotta Mattteo Sal

Matteo Salvini attacca i guadagni di Fabio Fazio : "Al mese quanto me in 1 anno" : Faccio il mestiere più bello al mondo, sono felice del sostegno che ottengo. Non mi interessano i quattrini, nè gli show in tv, ma pretendo rispetto'.