ilnapolista

: #Allegri: 'Dobbiamo capire che, quando l'avversario sta per morire, va ucciso'. @GoalItalia - romeoagresti : #Allegri: 'Dobbiamo capire che, quando l'avversario sta per morire, va ucciso'. @GoalItalia - romeoagresti : #Allegri: 'Il Chievo, da quando è arrivato Di Carlo, ha trovato 5 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta. E' una squadra… - napolista : Allegri: «Quando l’avversario sta per morire, va ucciso» «La Juve ha un Dna importante che fa la differenza. Devi t… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Estratti dalla conferenza dialla vigilia di Juve-Chievo. Il tecnico della Juve ha parlato dell’instinct killer.Il Chievo «Domani riprende il campionato. Bisogna riprenderlo seriamente. Daè arrivato Di Carlo, nelle ultime sette partite il Chievo ha fatto cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta. È una squadra che ha ritrova l’entusiasmo per poter credere a una salvezza, sicuramente difficile, ma ci crederanno fino all’ultimo, quindi bisognerà essere pronti a fare una partita con grande rispetto per il Chievo. Quello che conta è andare in campo, correre, giocare bene e vincere le partite. Il resto sono chiacchiere».Chiudere le partite «È un aspetto su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Soprattutto nelle partite soprattutto secche, quelle in cui la squadra avversaria non avendo possibilità di replica si gioca il tutto per tutto, bisogna ...