NBA | Minnesota-San Antonio 113-116 | Spurs corsari in casa T' Wolves | 19 punti per Belinelli

NBA - Butler e la prima da ex contro Minnesota. Embiid attacca : 'Bello vincere contro i titolari' : Complicato immaginare un modo peggiore per porre fine a un rapporto con una franchigia rispetto a quello scelto da Jimmy Butler con i T'Wolves. Un mese di agonia, liti, screzi, scontri e sceneggiate ...

NBA - Luka Doncic pazzesco nella vittoria di Dallas a Minnesota : il VIDEO del finale di gara dominato dallo sloveno : Luka Doncic continua ad impressionare tutta l’NBA, un primo anno così non si vedeva davvero da molto tempo Luka Doncic pazzesco questa notte in casa di Minnesota, dove i suoi Mavericks hanno vinto 119-115. Un successo all’interno del quale il baby fenomeno sloveno ha messo a segno 29 punti, 12 assist ed 8 rimbalzi, ma le cifre dicono poco di quanto è accaduto nel finale di gara punto a punto, nel quale Luka Doncic ha dominato ...

NBA - Minnesota-Dallas 115-119 : Doncic All-Star di voto e di fatto - i T'Wolves cadono sotto le sue magie : per partite come questa che Luka Doncic è al secondo posto dei voti dei tifosi per l'All-Star Game, dietro solamente a LeBron James tra le ali ad Ovest. Il modo in cui ha concluso la sua prestazione ...

NBA : vittoria in rimonta per i Clippers di Gallinari - i Lakers si arrendono anche a Minnesota : Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers che, in rimonta, superano Orlando 106-96 nonostante una giornata poco fortunata al tiro di Gallinari, che chiude con 13 punti. Non sanno più ...

NBA - i Minnesota Timberwolves hanno licenziato Tom Thibodeau : Il presidente e allenatore dei Minnesota Timberwolves Tom Thibodeau è stato licenziato a margine della sfida , vinta, in casa contro i Lakers, dando il via quindi a un riassetto totale del front ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

Risultati NBA – I Clippers superano i Magic - Lakers ko contro Minnesota : sorrisi per Toronto e Brooklyn : Bene Gallinari nella vittoria dei Clippers sui Magic, i Lakers invece non riescono ad avere la meglio al cospetto dei Timberwolves Momento nerissimo per i Los Angeles Lakers, che inanellano la terza sconfitta consecutiva. Un ko pesante quello arrivato contro Minnesota, che peggiora sensibilmente la classifica dei giallo-viola. I Timberwolves si impongono 108-86, palesando tutte le lacune tattiche degli uomini di coach Walton, costretto ...

NBA - risultati della notte : Toronto crolla a Orlando e perde il 1° posto - disastro Minnesota con Atlanta : Orlando Magic-Toronto Raptors 116-87 La regular season NBA è un animale strano. Può capitare infatti che la squadra con il miglior record della lega si presenti sul campo di una che sta attraversando ...

NBA - Derrick Rose : ritorno da MVP a Chicago : 24 punti e vittoria per Minnesota : Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 94-119 Quella allo United Center di Chicago non sarà mai una partita come le altre per Derrick Rose. L'ex n°1 al Draft 2008 per i Bulls " che nella franchigia che ...

NBA - risultati della notte : Lakers battuti in casa da Memphis - OKC va ko con Minnesota : Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 99-107 Cosa succede quando una squadra che ha perso le ultime quattro trasferte in fila va sul campo di una che è reduce da sei successi consecutivi tra le mura ...

NBA - Spurs sul velluto contro Minnesota : 17 di Belinelli. Tripla doppia per LeBron - Pelicans ko : San Antonio non si ferma piu': 124-98 contro Minnesota, con la miglior prestazione stagionale dall'arco, 19 triple,, 36 assist e la settima vittoria nelle ultime otto gare. Coach Popovich sembra aver ...

NBA - San Antonio Spurs - pioggia di triple e vittoria contro Minnesota : 17 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 124-98 Gli Spurs sono guariti già da un po', anche se in attacco i texani stanno migliorando partita dopo partita per chimica, intesa e precisione, come ...

Basket - NBA : Gallinari regala la vittoria ai Clippers sui Suns - malissimo gli Spurs di Belinelli contro Minnesota : Tutto liscio per i Clippers di Gallinari , 28 punti in 33', che nella notte Nba superano facilmente i Suns con il risultato di 99-115. malissimo invece gli Spurs sconfitti 89-128 da Minnesota: ...

NBA - L.A. vola a Ovest col miglior Gallinari dell'anno - Spurs umiliati nel Minnesota : L.A. Clippers-Phoenix Suns 115-99 I Clippers hanno vinto sette delle ultime otto gare e vedono la sfida interna contro Phoenix come una buona occasione per allungare la striscia di risultati positivi: ...