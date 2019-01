Infortunio Verratti | il centrocampista in ospedale

calcioweb.eu

(Di sabato 19 gennaio 2019)– Sono ore di ansia per il Psg ma anche per la Nazionale italiana e per il Ct Roberto Mancini in seguito al bruttodelMarco. Il calciatore è uscito peral 19′ della sfida di Ligue 1 contro il Guingamp, lo stesso allenatore Tuchel ha confermato cheè stato subito trasportato all'per una risonanza magnetica alla caviglia: "Sente molto dolore, siamo preoccupati". Il Psg adesso attende l'esito degli accertamenti ed ilrischia di saltare le sfide di Champions League contro il Manchester United.