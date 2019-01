Condannati gli aggressori di Niccolò Bettarini | lui | ‘Giustizia è stata fatta’

Niccolò Bettarini - Condannati i ragazzi che lo accoltellarono. Lui : “Non voglio soldi - giustizia è fatta”. Simona Ventura : “Orgogliosa di te” : Lo scorso luglio Niccolò Bettarini era stato accoltellato e picchiato davanti all’Old Fashion, nota discoteca milanese. I quattro giovani imputati sono stati ora condannati a pene comprese tra i cinque e i nove anni di carcere, con il pm Ramondini che aveva chiesto per tutti dieci anni di detenzione. Al ragazzo, poco più che ventenne, è stata riconosciuta una provvisionale di 200 mila euro, vale a dire una somma di denaro liquidata dal ...

Lombardia : spese pazze - Condannati 52 ex consiglieri ed ex assessori : 2 anni e 6 mesi per Renzo Bossi, il figlio dell'ex leader del Carroccio; un anno e 8 mesi a Nicole Minetti, ex igienista dentale di Berlusconi. Condannato anche Massimiliano Romeo, attuale capo dei ...

Genitori puniscono il figlio di sei anni negandogli il cibo : il bimbo muore - Condannati : Quando è morto, Liam aveva solo sei anni e pesava meno di otto chili: ridotto a uno stato scheletrico, è stato ucciso dalla fame a cui lo avevano condannato da un anno e mezzo un padre e una matrigna ...

Usa - lasciano morire la figlia di 3 anni di tumore senza curarla : genitori Condannati : Henry Clarence Lilly III, 49 anni, e Bonnie Beth Mills Lilly, 42 anni, di Lawton, Oklahoma , Stati Uniti, , sono stati arrestati per aver 'abbandonato la loro figlia e di non averla fatta curare o ...

Usa - ragazza schiavizzata per 16 anni : Condannati il figlio dell'ex dittatore della Guinea e la moglie : Sbandieravano ai quattro venti di essere dei benefattori, dichiaravano indignati di essere vittime di una cospirazione, protestavano in modo arrogante per essere stati arrestati come dei 'comuni ...

Mamma 'leonessa' sudafricana accoltella gli stupratori della figlia : due Condannati : Una Mamma di 57 anni, originaria del Sudafrica, ha pugnalato tre stupratori della figlia. La donna, che ha assistito allo stupro, non ci ha pensato due volte e si è scagliata con un coltello contro gli aggressori della figlia: uno di loro è morto, gli altri due feriti sono poi stati arrestati. Mamma 57enne ha ucciso per difendere la figlia La storia è incredibile, la madre 57enne mentre stava preparando la cena è stata avvertita da un amico di ...

Accoltella i 3 stupratori della figlia. Uno muore - gli altri Condannati a 30 anni : “Sono sollevata” : In Sudafrica una donna di 57 anni soprannominata “Lion Mama” ha colpito con un coltello tre uomini che stavano violentando sua figlia. Uno di questi è rimasto ucciso mentre gli altri due sono sopravvissuti all’attacco. E ora, mesi dopo la violenza, i due stupratori sono stati condannati a 30 anni di carcere.Continua a leggere

Studentessa morì precipitando da un hotel - Condannati gli amici : “Fuggiva da uno stupro” : Martina Rossi, Studentessa di vent’anni, fuggiva da uno stupro e precipitò dal balcone dell’hotel Santa Ana di Palma di Maiorca, tentando di scavalcarlo . E per questo i due ragazzi che erano in stanza con lei, gli aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, sono stati condannati con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato e tentata vi...