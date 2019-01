: Ultim'ora #Anticipo Serie A, Inter-Sassuolo 0-0 - Cyber_Feed : Ultim'ora #Anticipo Serie A, Inter-Sassuolo 0-0 - TelevideoRai101 : Anticipo Serie A, Inter-Sassuolo 0-0 - PianetanapoliIt : Nella sfida in un San Siro pieno di bambini e di striscioni contro il razzismo va di scena Inter-Sassuolo. Un antic… -

Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per l'. Nerazzurri fermati sullo 0-0 a San Siro da un ottimo. Primo tempo con occasioni da una parte e dall'altra, giocato su ritmi abbastanza alti. Buone chance per Locatelli (14'), Boateng (20'), Berardi (23') e Vecino (40'). Nella ripresa paratona di Handanovic su colpo di testa ravvicinato di Boateng (55'). Spalletti inserisce anche Nainggolan (60'). Una zuccata di Icardi da centro area finisce fuori (71').(Di sabato 19 gennaio 2019)