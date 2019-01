Valanga sull' Himalaya | tre morti e sette dispersi

Valanga sull'Himalaya - ci sono 3 morti e 7 dispersi : Una terribile tragedia si è verificata poche ore fa sulla catena montuosa dell'Himalaya. Un Valanga infatti si è improvvisamente staccata nella zona denominata passo di Khardung, nella regione di Ladakh (Kashmir), sotto controllo indiano. Secondo fonti di informazione locali, la Valanga ha travolto una decina di persone sotto il manto nevoso. Purtroppo per tre di loro non c'è stato nulla da fare e sono stati già estratti senza vita, all'appello ...

