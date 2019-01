The Division 2 | ecco quanto ci terrà impegnati il single player

The Division 2 pronto a sorprendere - tante modifiche alla Dark Zone : Mancano ancora una manciata di settimane all'arrivo di The Division 2 sul mercato, e chiaramente la curiosità dei fan del primo capitolo (ma anche degli utenti che approcciano per la prima volta al franchise) non può che essere elevata. Il merito va ovviamente agli addetti ai lavori che, dopo una prima fase di vita del capostipite non proprio eccelsa, hanno dimostrato di saper risollevarne le sorti con un'opera di bonifica e perfezionamento ...

I nuovi trailer di The Division 2 si focalizzano sulla Zona Nera e sulla modalità PvP Conflitto : Ultimamente l'atteso The Division 2 è stato protagonista di notizie che riguardavano il nuovo Epic Games Store: il negozio ha ora l'esclusiva sul gioco di Ubisoft in versione PC che, quindi, non comparirà su Steam.Ora, però, grazie a due nuovi trailer pubblicati dal canale YouTube ufficiale di Ubisoft, possiamo ammirare le due modalità multiplayer Zona Nera e Conflitto.Per quanto riguarda la Zona Nera, il filmato ci permette di scoprire le 3 ...

Tom Clancy's The Division 2 - prova : Nel corso del biennio successivo al lancio, il primo capitolo di The Division è cresciuto di pari passo con i suoi utenti, rispondendo pian piano alle esigenze tecniche e pescando a piene mani dai feedback, innestando contenuti aggiuntivi e rimodellando l'equilibrio dell'esperienza. Purtroppo, sono stati in pochi a tendere la mano all'universo persistente di Ubisoft fino agli ultimi battiti, e gran parte della user base aveva abbandonato ...

Il nuovo trailer di The Division 2 porta l’Apocalisse di Ubisoft a Washington : Dopo aver sfidato a muso duro Destiny di casa Bungie, The Division è pronto ad una seconda incursione. Quella che fa rima con l'effettivo sequel dello sparatutto in terza persona dall'animo massivo, Tom Clancy's The Division 2. Realizzato ancora una volta dai ragazzi di Massive Entertainment per conto del colosso francese Ubisoft, il gioco vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 marzo. E oggi torna a stuzzicare le fantasie ...

Il nuovo story trailer ci immerge nell'universo di The Division 2 e svela le date della beta : L'uscita di The Division 2, fissata per il 15 marzo, si avvicina e come spesso accade per titoli di questo tipo (fortemente incentrati sulla componente online) Ubisoft ha previsto dei test e delle fasi di beta. Proprio in occasione dell'annuncio delle date di una private beta è stato pubblicato un nuovo imperdibile story trailer.La compagnia francese ci accompagna all'interno di una Washington DC in disperato bisogno del nostro e vostro ...

Non solo The Division 2 : Ubisoft porterà altri giochi su Epic Games Store : Come ormai saprete, Ubisoft ha deciso di portare The Division 2 in esclusiva sull'Epic Games Store. Ma, come segnala Gamingbolt, c'è ancora molto altro. Nell'annuncio relativo all'esclusività del gioco per lo Store di Epic, la compagnia ha confermato che in futuro porterà altri giochi per PC sulla piattaforma.Il CEO di Epic, Tim Sweeney, ha dichiarato: "in qualità di fan e partner di lunga data di Ubisoft, siamo entusiasti di portare una serie ...

The Division 2 : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Ubisoft ha da poco fornito le specifiche minime e raccomandate della versione PC di The Division 2, riporta VG247.com.La versione per PC di The Division 2 includerà una serie di funzionalità, stando a quanto confermato da Ubisoft.Le caratteristiche includono una frequenza di fotogrammi e risoluzioni sbloccate, personalizzazione dell'interfaccia utente e dell'HUD, supporto multischermo e widescreen e HDR.Read more…

La versione PC di The Division 2 uscirà su Epic Games Store e non arriverà su Steam : Epic ha intensificato la sua "battaglia" con Valve nella vendita di videogiochi per PC, garantendosi un accordo con Ubisoft per portare The Division 2 da Steam al suo Store, Epic Games Store.Come riporta Eurogamer.net, questo significa che il gioco tripla A di alto profilo non sarà disponibile per l'acquisto su Steam, a differenza del suo predecessore e dei precedenti titoli Ubisoft per PC.The Division 2, in uscita il 15 marzo, sarà venduto ...

The Outer Worlds : Obsidian Entertainment è estremamente soddisfatta del supporto del publisher Private Division : The Outer Worlds è stato ben accolto dalla community quando è stato mostrato ai The Game Awards 2018 lo scorso mese, riporta WCCFtech. Ebbene lo studio per il suo titolo sta collaborando con Private Division, collaborazione si starebbe dimostrando un successo.Come riferiscono Tim Cain e Leonard Boyarsky, lo sviluppo del gioco sta andando molto bene, i ragazzi di Private Division si stanno dimostrando "meravigliosi. Capiscono tutti cosa stiamo ...

Yakuza 0 e The Division protagonisti dell'Humble Monthly Bundle di febbraio : La nota azienda Humble Bundle ha comunicato oggi che Yakuza 0 e Tom Clancy's The Division saranno protagonisti del nuovo Humble Monthly Bundle di febbraio. Gli altri titoli del pacchetto verranno svelati il primo febbraio. Come riporta Polygon, Humble Monthly offre una selezione mensile di giochi per PC al costo di un abbonamento, con la garanzia di ricevere titoli per un valore di 100 dollari o superiore. Come per Xbox Live Gold e PlayStation ...

The Division 2 : annunciata l'alpha tecnica : Le date dei test tecnici alpha di The Division 2 sono state svelate da Ubisoft, e si terranno dal 15 dicembre al 18 dello stesso mese. In quel periodo una piccola fetta di giocatori precedentemente selezionati potranno provare una porzione di gioco prima del lancio, ma se non vedete l'ora di mettere le mani su The Division 2 dovete sapere che è in programma anche una beta.Una closed beta, riporta IGN, si terrà poco dopo le fasi di alpha testing ...

