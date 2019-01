Skeleton – Schwärzer 26° sulla pista di Igls | niente seconda manche per l’azzurro

sportfair

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Manuelè ventiseiesimo a 1″89 da Martins Dukursdida fare per Manuel, alla sua terza presenza stagionale in Coppa del mondo. L’azzurro ha chiuso al 26esimo posto aarrivando al traguardo in 54″91 e non riuscendo a qualificarsi per la. Visibilmente contrariato al traguardo, il giovane atleta altoatesino non è riuscito a ripetere la buona prestazione di Altenberg, quando per la prima volta in carriera aveva superato il taglio entrando tra i primi venti. Stavolta, dopo una fase di spinta non eccezionale, ha commesso subito un piccolo errore alla guida che lo ha condizionato per tutto il percorso: così il suo distacco dal lettone Martins Dukurs è salito a 1″89, troppo per tornare in. Prossima tappa a St. Moritz il 25 gennaio. L'articolo– ...