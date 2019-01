Microsoft | gli occhiali HoloLens 2 sono pronti

Usa - Microsoft contro le disuguaglianze : 7.13 Microsoft, il colosso hi-tech di Bill Gates, scende in campo contro le disuguaglianze. La società investirà infatti 500milioni di dollari per costruire case popolari nell'area di Seattle. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui si tratta della maggiore iniziativa da parte di una società tecnologica per ridurre le disuguaglianze nell'area dove si concentrano i grandi dell'hi-tech.

Windows Mixed Reality : Microsoft migliora la UI con 19H1 : Microsoft, nell’ultima build 19H1 rilasciata per Windows Mixed Reality ovvero la 18305, ha implementato silenziosamente alcuni piccoli ma graditi miglioramenti per l’interfaccia grafica. Novità Modificati i colori del menu start: dal classico grigio, si è passati a delle colorazioni decisamente più chiare e tendenti al viola. Le finestre hanno adesso una forma più curva offrendo un maggiore senso di tridimensionalità. Il menu start ...

Secondo gli analisti Microsoft non ha ancora finito di acquisire nuovi studi - VR per la prossima Xbox : Secondo l'analista di IDC Lewis Ward, Microsoft Game studios è destinata ad ampliarsi anche con l'uscita della nuova Xbox. Gli studi di Microsoft ammontano per il momento ad una dozzina, e Secondo l'analista la società continuerà ad acquisirne di nuovi anche dopo il lancio della sua nuova console, riporta Gamingbolt.Ora è chiaro come Microsoft stia spingendo per realizzare esclusive tutte sue, e le acquisizioni, dice l'analista, continueranno ...

Lewis Ward : Microsoft con Xbox Scarlett accoglierà la VR : La VR è una tecnologia che a differenza del 3D ha avuto un certo impatto nel settore videoludico, basti pensare i numerosi titoli prodotti nel 2018 e la commercializzazione del visore per la realtà virtuale anche su PS4. Dopo aver in un certo senso tentato di imboccare la suddetta strada con il Virtual Boy, Nintendo ha deciso di ritirarsi dalla realtà virtuale in quanto troppo acerba all’epoca, mentre Microsoft ...

Xbox Game Pass : un'infografica di Microsoft svela gli ottimi risultati del servizio nel 2018 : In un post apparso sul profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, Microsoft ha voluto celebrare il 2018 del servizio pubblicando un'interessante infografica che riassume i numeri di quest'anno di Xbox Game Pass.Come apprendiamo dall'immagine, riportata dagli utenti di Resetera, nel 2018 sono stati ben 116 i videogiochi aggiunti al catalogo del Pass. Tra questi, 17 titoli sono stati introdotti al day one e non si tratta solo di esclusive ...

Microsoft Edge : autonomia migliore del 24% rispetto a Chrome ma non lo dite a nessuno : Con gli ultimi tre major update rilasciati per Windows 10, Microsoft ha sempre provveduto in tempi brevi a pubblicizzare il proprio browser evidenziando ad ogni aggiornamento i miglioramenti per l’autonomia e la velocità di rendering facendo paragoni con i concorrenti. Questi confronti venivano spesso sponsorizzati tramite dei banner inseriti nella barra delle applicazioni, nel Centro Notifiche e nella home page, il tutto condito da un ...

Microsoft annuncia gli ottimi Games with Gold di gennaio : Con un pizzico di anticipo rispetto al solito, Microsoft ha annunciato oggi la line up dei Games with Gold di gennaio 2019, illuminata da un piccolo capolavoro come Celeste che ha trionfato ai The Game Awards 2018 nelle categorie di "Best Independent Game" e "Games for Impact".Oltre a Celeste, che potrà essere scaricato gratuitamente per tutto il mese di gennaio dagli abbonati, troviamo per Xbox One anche WRC 6 FIA World Rally Championship, ...

Surface Pro 4 difettosi dopo il firmware di luglio : Microsoft avvia la procedura di sostituzione : In seguito al rilascio del firmware di luglio, alcuni utenti hanno segnalato sui vari forum in giro per il WEB la comparsa di alcuni problemi fastidiosi per il Surface Pro 4. Il difetto più grave riguarda proprio il touchscreen del 2-in-1, un aspetto a dir poco fondamentale per chi lo utilizza come tablet o tavoletta grafica, che insieme alla Surface Pen a volte smette totalmente di funzionare con lo schermo che si blocca costringendo, di ...

Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News : Microsoft ha deciso di realizzare un'app dedicata a chi desidera avere a propria disposizione le notizie più importanti: stiamo parlando di Hummingbird L'articolo Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News proviene da TuttoAndroid.

Per Microsoft l'Xbox Game Pass è uno strumento molto utile per gli sviluppatori indipendenti : Il Game Pass si è rivelato decisamente un grande successo per Microsoft, per chi non lo sapesse, parliamo di un servizio in abbonamento che mette a disposizione un catalogo (sempre molto fornito) di titoli sempre in espansione. Come riporta Gamingbolt, il director del programma ID@Xbox Chris Charla ha affermato durante un'intervista di come il Game Pass si sia dimostrato molto conveniente per gli sviluppatori indipendenti:"Abbiamo un vasto ...

Microsoft e Satya Nadella sono rispettivamente la società e il CEO più apprezzati negli Stati Uniti : Forbes, la famosa rivista economica-finanziaria conosciuta a livello mondiale, ha stretto una partnership con Just Capital domandando a circa 81.000 americani cosa si aspettano dalle più grandi aziende della nazione. Le risposte sono state piuttosto variegate ma, in sintesi, la maggioranza coincideva largamente con i lavoratori pagati equamente, il trattare bene i clienti, il proteggere la privacy, il produrre prodotti di qualità, il minimizzare ...

Phil Spencer : "gli ottimi rapporti tra Microsoft e le terze parti rendono Project xCloud più forte dei suoi concorrenti" : Microsoft ha presentato a ottobre il suo personale servizio di streaming, Project xCloud, che se al momento non trova concorrenti diretti all'interno dell'industria videoludica porta il colosso di Redmond competere con altri giganti della tecnologia come Google.Intervenendo alla conferenza "Global Technology, Media and Telecommunications" nell'ambito del Barclays 2018, Phil Spencer ha potuto parlare della strategia di Microsoft e dei concorrenti ...

Microsoft dichiara guerra alle password : arriva il supporto a Windows Hello anche per gli account : La posizione ufficiale di Microsoft in merito alla sicurezza informatica sui PC è sempre stata chiara, coerente e lineare: sostituire le vecchie e obsolete password con le nuove tecnologie oggettivamente più sicure. Fino a pochi giorni fa, gli unici due metodi per autenticarsi all’account Microsoft (collegato a Xbox, Bing, Windows, Azure e Office) erano inserire la classica password oppure scaricare un’apposita applicazione per gli ...