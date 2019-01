La morte di Mattia | i genitori in Procura E tornano le tv nazionali

Valmalenco - il mistero della morte di Mattia : i Ris sequestrano Pc e telefono al rifugista : La morte di Mattia Mingarelli - il trentenne della provincia di Como ritrovato senza vita in un bosco della Valmalenco la vigilia di Natale - è ancora avvolta nel mistero. L'autopsia, effettuata il giorno di Santo Stefano, farebbe pensare ad un tragico incidente in montagna, ma i contorni della vicenda sono tutt'altro che chiari. I Ris di Parma, nelle scorse ore, sono entrati nel rifugio "Ai Barchi" e, dopo aver effettuato una serie di analisi ...

Mattia - Daniele - mamma Eleonora : le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta : Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta, il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla...

Mattia - Daniele - Eleonora : ecco le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta : Strage in una discoteca in provincia di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante. Le vittime sono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per ...

