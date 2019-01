Giappone | l' inflazione frena ancora a dicembre

Giappone : a dicembre inflazione in rialzo +0 - 7% : Nell'aprile del 2013, la Banca del Giappone aveva lanciato una campagna di allentamento della politica monetaria per combattera la deflazione e dare un impulso alla terza economia mondiale. A ottobre,...

Giappone - inflazione in retromarcia a dicembre : Frena l' inflazione in Giappone a dicembre , a conferma di un deterioramento del quadro economico che influenza i prezzi. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l 'indice dei prezzi al consumo, CPI,...

Giappone : economia in frenata - governo taglia stime Pil e inflazione : Disastri naturali e l'indebolimento dell'export mettono il freno all'economia Giapponese. Lo comunica il governo di Tokyo, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita e di inflazione per questo e il prossimo anno fiscale. Nel dettaglio, per l'anno fiscale 2018, che ...