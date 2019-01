Fondo Imu-Tasi | Anci | “Torna a 300 milioni | battaglia vinta Modifica nel decreto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) IlImu-, che nella legge di Bilo era stato ridotto a 190, tornerà a quota 300. L’hanno annunciato l’e la vice ministro per l’Economia Laura Castelli. L’incremento, che va incontro alle richieste dei Comuni, troverà spazio nelSemplificazioni. Ilè stato creato nel 2014 per compensare gli enti che avendo alzato l’aliquota Imu al massimo non potevano applicare lain modo generalizzato. La riduzione di 110avrebbe comportato tagli maggiori per le grandi città, da Milano a Napoli a Torino, Genova e Roma.“Ai 1.800 Comuni che l’aspettavano torna la quota di 300diImu-alla quale avevano pieno diritto”, ha commentato il presidenteAntonio Decaro. “A nome di quei sindaci e di tutti i sindaci ringrazio la viceministra Castelli per l’impegno che ha profuso per centrare ...