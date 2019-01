Etna | terremoto Catania | sospensione dei tributi nei Comuni colpiti

Terremoto Etna - la faglia di Pennisi continua ad allargarsi per gli “assestamenti del terreno” [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Terremoto Etna : “urgenza e priorità” per la chiesa di Aci Catena : Il commissario per l’emergenza Calogero Foti ed il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci hanno assegnato alla chiesa di Santa Lucia di Aci Catena (Catania), danneggiata dal sisma di Santo Stefano, il fattore pericolosità primaria, attribuendo la valenza 1, codice che determina, urgenza e priorità. Lo ha reso noto il sindaco Sebastiano Oliveri, aggiungendo che l’amministrazione ha gia’ provveduto al noleggio delle ...

Etna - terremoto Catania : lavori sulla A18 per rimuovere le fratture nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale : Domani 12 gennaio 2019 dalle ore 5 alle ore 12 saranno eseguiti urgenti lavori nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale per eliminare i danni verificatisi (fratture nel tracciato) a seguito dell’evento sismico dello scorso 26 dicembre 2018 (eruzione Vulcano Etna). Gli interventi si concluderanno nella stessa mattinata, tenuto conto che non possono essere attuati in nottata per le basse temperature meteorologiche che non ...

Etna - nuova scossa di terremoto di 2.0 a Zafferana Etnea : studenti fuori dalle scuole : Ancora una scossa di terremoto in Sicilia, in prossimità dell'Etna: l'epicentro è stato registrato a Zafferana Etnea, già colpita dal sisma del giorno di Santo Stefano, che ha reso inagibili centinaia di edifici. Paura per gli studenti, impegnati a scuola, e che sono stati fatti uscire per precauzione nei cortili e negli spazi aperti degli istituti.Continua a leggere

Terremoto Etna - l’Ingv : “Oltre 70 scosse superiori a magnitudo 2.5 dal 23 Dicembre” : Dall’inizio dell’eruzione dell’Etna e dell’attività sismica sul vulcano, il 23 dicembre scorso, sono avvenute complessivamente nell’area oltre 70 scosse con magnitudo superiore a 2.5 (di cui 5 con magnitudo pari o superiore a 4), la maggior parte delle quali sono localizzate a sud dell’epicentro del Terremoto di Milo. E’ quanto sottolineato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il ...

Terremoto Etna - l’esperto : “La scossa di oggi è l’ennesimo segnale di una fase eruttiva importante nel breve-medio termine” : L’Etna continua a farsi sentire, e sebbene la fase eruttiva ‘natalizia’ si sia ormai conclusa, le continue scosse di Terremoto che stanno interessando l’area intorno al vulcano sono un netto segnale che qualcosa ancora si sta muovendo. La scossa di magnitudo 4.1 della scorsa notte ne è un esempio pragmatico. Lo conferma, ai microfoni di MeteoWeb l’esperto vulcanologo dell’Osservatorio Etneo – INGV di ...

Etna - terremoto Catania : proseguono i sopralluoghi - 1.334 gli sfollati : Prosegue senza sosta il lavoro dei tecnici attivati presso i 9 Coc dei Comuni del Catanese interessati dal terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre scorso: finora sono stati eseguiti 4.050 sopralluoghi pari al 62% delle 6.547 istanze presentate dai cittadini. Sono 2022 (il 50%) le abitazioni che risultano agibili, 1.011 (il 25%) quelle parzialmente agibili, mentre la percentuale degli immobili inagibili è intorno al 24% (968), 39, invece, sono le ...

Etna - terremoto Catania : vertice in prefettura sul tema della sicurezza : E’ in programma domani a Catania, a Palazzo Minoriti, un vertice al quale parteciperanno le forze dell’ordine e il prefetto Claudio Sammartino: si farà il punto sul sistema sicurezza nei paesi dell’Etna colpiti dal terremoto del 26 dicembre scorso. L'articolo Etna, terremoto Catania: vertice in prefettura sul tema della sicurezza sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - nuova forte scossa di terremoto oggi a Catania : “Zona ad alta pericolosità - massimo risentimento del IV grado nell’area epicentrale” : Il terremoto di magnitudo ML 4.1, avvenuto alle ore 00:50 italiane del 9 gennaio 2019 (ore 23:50 UTC dell’8 gennaio), si colloca nell’area di Piano Pernicana, sul versante nord-orientale dell’Etna nel comune di Linguaglossa (CT), a circa 10 km da Milo, Trecastagni e Sant’Alfio (CT). La scossa è stata localizzata ad una profondità di 2 km. Non ci sono state fino a questo momento (le ore 10:30 del 9 gennaio) repliche significative nella stessa ...

