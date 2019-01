Chi è Karina Bezhenar | la fidanzata di Fabio Rovazzi

dilei

: . Sai di chi stiamo parlando? Guarda le foto di Karina qui: - felinaValencia : . Sai di chi stiamo parlando? Guarda le foto di Karina qui: - NicoSka22 : @peregopaola torna in prima serata ed il primo pensiero va a 'CHI È LA TALPA?!' e a tutti gli scleri di Karina Casc… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Bellissima e discreta,è ladiAnche se lavora dal tempo nel mondo della moda di lei si sa poco e niente. La giovane top è diventata famosa subito dopo che i giornali di gossip hanno svelato la sua relazione con il cantante e che lo stessoha confessato di essersi innamorato. Occhi verdi e viso da bambola,ha stregato l’autore di hit, conquistando il suo cuore.La coppia è legata dal 2016, anno in cuiha incontrato, complice Fedez, che all’epoca era il migliore amico di. Da allora i due non si sono più lasciati e il sentimento è cresciuto lontano dai riflettori, con qualche dedica su Instagram da parte del cantante.22 anni e una vita sulle passerelle,lavora da tempo nella moda, ma ha collezionato anche qualche esperienza come attrice. Ha una bellissima voce e ama ...