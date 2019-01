Barella all' Inter Calciomercato | accordo vicino col Cagliari | la chiave è

Dai migranti alla Nazionale del futuro - a tutto Mancini : “Zaniolo e Barella il futuro. Salvini? Non è una schifezza anche…” : Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di vari argomenti, soffermandosi anche sulla situazione politica italiana Non solo calcio, anche il tema migranti e quello relativo al razzismo. Roberto Mancini ha analizzato vari temi nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui problemi che attanagliano la sua Nazionale e su quelli che molto più importanti riguardanti l’Italia ...

Italia - il Ct Mancini : 'Barella ricorda Tardelli. Vedo Zaniolo alla Pogba. Vorrei innovare come Sacchi' : "Vialli è una roccia, con Luca non parliamo mai della malattia" Nell'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport , Mancini affronta poi anche alcuni argomenti extracalcistici: "Sono ...

Mancini : "Barella come Tardelli - Zaniolo alla Pogba. A Vialli non ho mai detto..." : Lo sport aiuta ad aprire porte, a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato" Non è una "...

Mercato Napoli - il Psg rilancia per Allan. De Laurentiis in pressing su Barella : I due affari sono collegati: solo con l'arrivo del capitano del Cagliari il patron partenopeo, per non meno di 100 milioni, lascerà partire il brasiliano

La Juve pensa al futuro : l'obiettivo è Isco. Il Napoli valuta Allan e rilancia per Barella : Prima Ramsey e poi Isco. La Juve si muove rapidamente per rafforzare a giugno una squadra già fortissima. Quasi fatta per il gallese, in scadenza con l'Arsenal, ora Fabio Paratici cerca di inserirsi ...

Napoli - arrivata l'offerta ufficiale del PSG per Allan : azzurri su Barella : Secondo il Corriere dello Sport, il Psg fa sul serio per il brasiliano in forza al Napoli tanto che avrebbe messo sul piatto 80 milioni cash mentre al ragazzo il doppio dell'ingaggio attuale. Il Napoli dalla sua ha fatto ...

Gazzetta : “il Napoli prova a prendere Barella senza cedere Allan” : Chelsea e Inter non sono in vantaggio Allan e Nicolò Barella. Due nomi che vanno a braccetto, ma non obbligatoriamente. Così scrive la Gazzetta. Secondo il quotidiano, il Napoli proverà a convincere Giulini il presidente del Cagliari con un’offerta che oscilla sui quaranta milioni. Giuntoli non è per niente convinto che Chelsea e Inter abbiano piu` possibilita` rispetto al­ le sue. Stabilito che non c’e` nes­sun condizionamento che ...

Napoli tra Allan e Barella - il 'metodo Ancelotti' è molto diverso da quello di Sarri : Si sta parlando in queste ore di un’offerta pervenuta al Napoli - per Allan - che si aggirerebbe tra gli 80 e i 90 mln di euro. Notizia confermata anche da colleghi vicinissimi alla SSC Napoli. La necessità di un centrocampista è stata ammessa dallo stesso Tuchel, che avrebbe individuato proprio nel brasiliano il profilo più adeguato alle esigenze tecnico-tattiche del Paris Saint Germain. I tifosi e gli obiettivi di stagione La notizia di ...

Napoli - 90 milioni dal Psg per Allan : AdL si fionda su Barella? : Il Napoli gioca in difesa su Allan . Dopo essere stata assalita dagli attacchi di Cavani e Neymar in Champions League, la formazione di Carlo Ancelotti deve guardarsi dal Paris Saint Germain anche in ...

Calciomercato Cagliari - pronti ai botti? Un colpo per reparto - ma col “giallo” Barella : Calciomercato Cagliari, i tifosi sono in ansia per il futuro di Barella, ma la società sta lavorando al rafforzamento della rosa Calciomercato Cagliari, i tifosi del club sardo devono prepararsi a giorni intensi. L’arrivo di Birsa non ha affatto placato la voglia di acquisti del patron Giulini che si sta muovendo per accaparrarsi altri tre uomini di spessore, uno per reparto. A centrocampo si avvicina a grandi passi l’acquisto ...

Vendere Allan a 80-90 milioni e prendere Barella : sarebbe un colpo da grande squadra : Non esistono calciatori incedibili Il concetto di fondo è sempre lo stesso. Che si parli di Higuain. Di Allan. E persino di Koulibaly. Calciatori incedibili non esistono. Non possono esistere. Ed è un principio valido in generale. In modo particolare per un club come il Napoli che non ha le entrate del Barcellona e del Real Madrid. E parliamo di due club che negli ultimi due anni hanno perso Neymar e Cristiano Ronaldo. Il Psg ha la necessità di ...

Chelsea - la bomba dall’Inghilterra : non solo Barella - Sarri ha chiesto Icardi : Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L’argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato ...

Di Marzio : «Barella al Napoli a gennaio solo se parte Allan» : Costa 45 milioni È la trattativa più importante del calciomercato del Napoli. Non c’è dubbio. Quella che potrebbe portare alla corte di Ancelotti il giocatore del Cagliari Nicolò Barella. Stasera Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha raccontato che il Napoli potrebbe prendere il centrocampista della Nazionale già a gennaio. Ma soltanto se dovesse partire Allan. Il brasiliano interessa al Psg ma – ha precisato Di Marzio ...

