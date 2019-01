X-Files 11 seconda puntata: trama episodi 17 gennaio 2019

cubemagazine

: Come stabilire il valore di un iPhone di seconda mano? Dritte per chi vende e compra: - lezionidimela : Come stabilire il valore di un iPhone di seconda mano? Dritte per chi vende e compra: - dituttounpop : Da stasera su @RaiQuattro arriva l'undicesima stagione di #XFiles. Si tratta della seconda stagione revival che in… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) X-11. Arriva in chiaro su Rai 4 l’undicesima stagione della serie tv con il primo appuntamento giovedì 10. Andranno in onda duein ogni. Di seguito, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGX-1117X-11o 3 Doppioni. Capiamo immediatamente il significato del titolo, infatti la storia ruoterà attorno ai doppioni. Improvvisamente si verifica una grande quantità di morti con le vittime perseguitate dai propri doppelganger. Mulder e Scully indagano sul caso e si imbattono in una coppia di gemelli che stanno facendo un gioco decisamente pericoloso. Di seguito il promo dell’o.Qualche curiosità sull’o: laè stata in qualche modo citata sia da Gillian Anderson sia da Kevin Hooks su ...