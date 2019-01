Spoiler Uomini e donne | Armando non è fidanzato | si vedeva di nascosto con la Formica

Uomini e Donne - Spoiler : Teresa e Andrea si baciano - il pubblico esulta - Antonio furioso : Sabato 12 gennaio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e dove, come ci riportano le anticipazioni de 'Il Vicolo delle news' è successo il finimondo. Il caos in studio prima di tutto, è stato dovuto dalla scelta anticipata di Andrea Cerioli, il quale ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi insieme ad Arianna, prima della registrazione delle tanto attese puntate serali. Decisione che ha creato ...

Uomini e Donne Spoiler : Teresa bacia Andrea con passione - Antonio furente se ne va : Il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne potrebbe presto giungere al termine con la scelta della tronista napoletana. Dopo la scelta di Andrea Cerioli, che ha optato per Arianna Cirrincione, il trono classico è rimasto con Teresa, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez. I quattro tronisti dovranno fare la loro scelta entro febbraio visto che tra poche settimane andranno in onda le puntate serali con le feste di fidanzamento. ...

Uomini e donne - Spoiler : Sperti accusa il tronista e Arianna di essersi messi d'accordo : A sorpresa, nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne effettuata lo scorso 12 gennaio, Andrea Cerioli ha effettuato la sua scelta ed è uscito dal programma di Maria De Filippi con Arianna. Una decisione che ha anticipato la registrazione delle scelte che andranno in onda nella versione serale di Uomini e donne, come da accordi con la produzione e che è sembrata a molti piuttosto affrettata. Della stessa opinione anche Gianni ...

Spoiler Uomini e Donne : Cerioli sceglie Arianna - Dal Corso e Teresa si scambiano effusioni : E' arrivato il grande giorno per Andrea Cerioli: le anticipazioni del noto programma di canale 5 "Uomini e Donne" ci raccontano infatti che il bellissimo ragazzo ha scelto. Le anticipazioni della puntata nella quale Andrea ha scelto Fin dall'introduzione della puntata, si capisce che questa sarà speciale, infatti Maria De Filippi esordisce spiegando che le scelte dovevano essere fatte tutte negli speciali serali, ma uno dei corteggiatori, Andrea ...

Spoiler Uomini e donne : Andrea sorprende la Langella e lei lo riprende : La puntata di Uomini e donne di ieri 10 gennaio ha sorpreso i telespettatori per la decisione inaspettata di Teresa Langella: nonostante il palese interesse per Andrea Dal Corso, la tronista ha espresso molti dubbi nei suoi confronti e lo ha eliminato. Le sue spiegazioni hanno sorpreso il diretto interessato che, fino a qualche giorno prima, pensava di essere il suo preferito: da un lato il timore che lui non fosse davvero preso da lei, ...

Spoiler Uomini e donne - 10 gennaio : Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia : Il Trono Classico torna su Canale 5 a partire da oggi 10 gennaio con una puntata ampiamente dedicata ai troni di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Se la napoletana si renderà protagonista di un'eliminazione sorprendente, decidendo di chiudere con Andrea Dal Corso, Lorenzo apparirà più confuso che mai, finendo per far arrabbiare le sue due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Questo pomeriggio, infatti, assisteremo a due esterne ...

Spoiler Uomini e Donne : Luigi si allontana da Giorgia baciando Irene : La lunghissima pausa natalizia di Uomini e Donne [VIDEO] è terminata proprio oggi 7 gennaio. Tuttavia i protagonisti di questo popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi, non sono rimasti con le mani in mano durante queste feste. Qualche giorno fa (il 4 gennaio per la precisione), infatti, c'è stata una nuova registrazione del trono classico delle reti del ''biscione'' Mediaset e ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia Spoilera la location delle puntate in prime time : Uomini e Donne di sera sta per tornare su Canale 5: la data in cui è prevista la messa in onda delle puntate in prime time del programma di Maria De Filippi, al momento si aggira attorno alla fine di febbraio. Raffaella Mennoia, storica redattrice del dating-show, ha regalato ai fan una succulenta anticipazione di quello che vedranno tra qualche settimana in Tv; la donna, infatti, ha pubblicato su Instagram alcuni scorci della location dove ...

Spoiler Uomini e donne - oggi : Tina versa una bottiglietta d'acqua sulla Galgani : I litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono diventati una costante nelle puntate dedicate al Trono Over ed i primi Spoiler di Uomini e donne relativi alla puntata di oggi 7 gennaio confermano tale abitudine. Il dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 dopo la lunga pausa dedicata alle festività natalizie e il primo episodio dell'anno sarà dedicato proprio a dame e cavalieri. In particolare si ripartirà dal confessionale di Gemma, ...

Spoiler Uomini e Donne - trono over : Gemma torna nuovamente single : Gemma è nuovamente single. Infatti nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il popolarissimo programma condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, riesce a regalare sempre momenti esilaranti per gli appassionati del programma. Tuttavia, la puntata registrata qualche giorno fa (precisamente il 4 gennaio 2019) non sfugge a questa regola, le ultime anticipazioni riguardano la protagonista indiscussa del trono ...

Spoiler Uomini e Donne - Rocco lascia Gemma : 'Mi ha usato solo per stare in studio' : Ieri, nonostante la pausa natalizia che si interromperà il 7 gennaio, c'è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''regina'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Il trono che raduna le ''dame'' e i ''cavalieri'' come al solito regala colpi di scena, a rubarla (la scena) è stata come al solito Gemma Galgani. Infatti, secondo le ultime anticipazioni fornite dal ...

Spoiler Uomini e donne - Teresa bacia Antonio ma poi spiazza : 'Desidero un altro uomo' : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, la quale ha avuto come protagonista anche la bella Teresa Langella, che già nel corso delle registrazioni precedenti ha fatto molto discutere. Questa settimana, però, Teresa ha spiazzato, in primis per il tanto atteso bacio che è finalmente arrivato con il suo corteggiatore Antonio e poi successivamente perché ha ammesso in studio che in realtà desidera un ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo sceglie per finta sia la Cavaglia che la Dionigi : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena, soprattutto nel trono di Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, forse con la complicità della redazione, ha inscenato una vera e propria scelta finta con tanto di poltrone rosse e video dei best moments. Il tutto è stato creato e voluto da Lorenzo per capire le vere intenzioni delle sue ...

Spoiler Uomini e Donne - ancora sospeso in tv : le nuove puntate in onda dal 7 gennaio : Prosegue la pausa natalizia di Uomini e Donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Oggi 2 gennaio, in molti speravano di vedere in onda le nuove puntate del trono classico e del trono over, ma così non è stato, visto che il programma risulta ancora sospeso dal palinsesto ancora per tutta la settimana. Prosegue lo stop di Uomini e Donne: al suo posto le soap Possiamo svelarvi, infatti, che ...