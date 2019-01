Milan | squalificato Gattuso | ' Parole offensive all' arbitro con fare minaccioso'

Milan - Gattuso squalificato per un turno : 'Parole offensive e insinuanti all'arbitro' : ROMA - Gennaro Gattuso è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo per aver protestato con l'arbitro Banti al termine della Supercoppa persa 1-0 con la Juventus. Per lui anche 15mila ...

Milan - Gattuso squalificato dal Giudice Sportivo : i motivi : Gennaro Gattuso è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan giocata ieri a Gedda: i motivi Che batosta per il Milan: dopo la notizia dell’accordo trovato tra Juventus e Chelsea per Gonzalo Higuain, che dice addio quindi addio al club rossonero, un brutto colpo lascia di stucco tutti i tifosi del club Milanese. Rino Gattuso è stato squalificato per una giornata e ha ricevuto ...

Milan - Gattuso squalificato. Offese all'arbitro a Gedda : La Supercoppa costa una giornata di squalifica a Rino Gattuso. Gliel'ha comminata il giudice sportivo perché, al termine della gara con la Juventus , 'con fare minaccioso, in prossimità del direttore ...

Milan - Gattuso squalificato per una giornata per le proteste in Supercoppa : Costano una giornata di squalifica le proteste del tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine della sfida di Supercoppa contro la Juventus. L'articolo Milan, Gattuso squalificato per una giornata per le proteste in Supercoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - calcio amatoriale : denuncia aggressione e viene squalificato per non aver chiesto alla Figc il permesso di farlo : squalificato per due mesi e multato di 500 euro perché non ha chiesto il permesso di denunciare chi lo aveva preso a calci e pugni in faccia. Nella estrema periferia del calcio italiano succede anche questo, a causa dell’applicazione ferrea di una regola che dovrebbe salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, ma che alla fine può avere l’effetto di limitare il diritto inalienabile di ricorrere alla giustizia ...

Milan - Higuain squalificato per due giornate : MilanO - Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Gonzalo Higuain, espulso domenica in occasione di Milan-Juventus per le proteste contro l'arbitro Mazzoleni. L'attaccante argentino è ...