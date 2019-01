I migranti rischiano la vita attraverso le Alpi

migranti e decreto sicurezza : da Palermo il grido di dolore dei ragazzi 'harraga'. Neomaggiorenni rischiano di finire in strada : Said , 21 anni, del Camerun, è iscritto al primo anno di università, facoltà di scienza del turismo, e ha già superato con successo 6 esami. Tutti e tre hanno i permessi in regola e lavorano nella ...

Perché con il decreto sicurezza rischiano i migranti regolari : Matteo Salvini (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Nelle ultime ore sta girando molto la foto di una donna nigeriana in lacrime, incinta e con una neonata sulle spalle. Faith, 19 anni, ha passato gli ultimi mesi nel Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, quando all’improvviso le hanno chiesto di lasciarlo. Come lei, centinaia di altre persone in giro per l’Italia sono state colpite ...