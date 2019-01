Bengala Occidentale | ginecologo salva una neonata e dopo muore d' infarto

Blastingnews

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Si chiamava Bibhas Khutia il 48enneindiano che è morto per un attacco cardiaco appenaaverto unadalla morte. La notizia, divulgata dal Times of India, ha commosso il mondo intero. La tragica morte delrisale a due giorni fa ed è accaduta in una remota località indiana, presso l'ambulatorio medico di Patanda, un paesino del, nel distretto di Midnapore. Ilprestava servizio da 15 anni nel centro ambulatoriale. Come ogni mattina Bibhas si dedicava alle emergenze e due giorni fa era arrivata in ambulatorio una donna, di nome Sonali Maji, vicina al parto e già in preda alle doglie.Un parto complicato La donna ha avuto un parto abbastanza difficile:12 ore di travaglio ha dato alla luce una bambina, che però, non dava segni di vita, probabilmente per un principio di soffocamento. Il medico e l'infermiera che lo ...