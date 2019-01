Un mese con EMUI 9 su Honor 10 | alcuni difetti più frequenti portati da Android Pie

mese del Fanciullo. Chiusura con il coro polifonico Exultamus di San Calogero : La IX edizione del Mese del Fanciullo si è chiusa contrassegnata dalla musica corale con il coro polifonico “Exultamus” di

"Non siete superdonne : lavorare fino al 9° mese di gravidanza è schiavitù non una conquista" : La legge di bilancio 2019 ha introdotto un'importante novità per tutte le future mamme lavoratrici: chi vorrà potrà rimanere al lavoro fino al nono mese di gravidanza, prolungando quindi l'intero periodo di astensione in congedo maternità di 5 mesi a dopo il parto. Tale novità è al centro di un acceso dibattito, in cui si inserisce lungo post pubblicato su Facebook dal dottor Giuseppe Battagliarin, ...

Juventus - Mandzukic rischia un mese di stop : si spera in un suo rientro contro l'Atletico : Per la Juventus da questa sera scatterà un periodo piuttosto intenso fra Coppa Italia, Supercoppa italiana, Serie A e Champions League. I bianconeri lavoreranno per essere al top in tutte queste competizioni. Per i primi match del 2019, però, la Juve dovrà rinunciare a Mario Mandzukic. Il croato si è fatto male giovedì mattina durante l'allenamento e ha accusato un problema ai flessori. Questo infortunio non sembra essere di live entità e anche ...

Il Segreto - anticipazioni gennaio 2019 : cosa succede nella seconda parte del mese? : nella seconda parte di gennaio 2019, le vicende della telenovela Il Segreto non mancheranno di sorprendere i telespettatori; scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie al nostro post che ricapitola le anticipazioni più importanti delle storie ambientate a Puente Viejo: Elsa chiede ad Antolina se è incinta Dopo aver notato i suoi numerosi malesseri, Elsa (Alejandra Meco) comincerà a credere che Antolina (Maria Lima) sia incinta e non ...

"Cerco 30 operai a 2000 euro al mese ma non li trovo". La risposta della Cisl : "Applichi il contratto e sarà più fortunato" : La risposta del sindacato al post su Facebook dell' imprenditore trevigiano, Nereo Parisotto, che lamentava il fatto di non trovare - nonostante uno stipendio di circa 2000 euro - personale da ...

Tav - Toninelli : i risultati a fine mese. Poi avverte la Lega : vincolati dal contratto : si sbilancia sul contenuto del dossier consegnato al governo: per noi l'opera non va fatta, ma la decisione è politica. E spiega: in passato i numeri erano meno negativi e buttavano via meno soldi ...

Matteo Salvini torna sul “caso” del compenso di Fabio Fazio : “Guadagna in un mese quanto io in un anno. Ma non farei cambio con lui. Mi è pure simpatico” : “Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto due conti a spanne: Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell’Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone”. A parlare così è Matteo Salvini che durante una diretta Facebook torna sul “caso” del compenso di Fabio Fazio. “Stanotte ho dormito ...

Shutdown : in arrivo un conto da $13 miliardi al mese : Come in un paese del terzo mondo. Ma l'onda d'urto potrebbe essere anche peggiore. L'impatto sui consumi Gli americani a casa senza salario non saranno in grado a loro volta di comprare. Il che ...

Pubblicità - il mese di novembre conferma la ripresa nel 2018 : Il 2018 potrà esser ricordato come l'anno della ripresa della Pubblicità . E' quanto emerso dagli ultimi dati mensili pubblicati dalla società di consulenza Nielsen sugli investimenti pubblicitari . ...

Pernigotti - un altro mese per sperare. Nuovo incontro azienda-sindacati il 5 febbraio : Prosegue senza sosta l'impegno dei Dicasteri del Lavoro e dello Sviluppo Economico sul versante della vicenda Pernigotti . Martedì scorso, 8 gennaio , si è svolto nella sede del Ministero del Lavoro e ...

”A 79 anni con 350 euro al mese - mangio una volta al giorno” : la triste storia di Carla dopo la scomparsa di suo marito : Molti italiani si trovano in una condizione di grave ristrettezza economica che li porta a mettersi in fila alla mensa della Caritas, ad andare in stazione a ricevere il pacco con i generi alimentari di Pane e Vita e a cercare un posto dove dormire, all’aperto. Ma c’è anche chi, pur avendo un tetto sopra la testa, fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Anzi, sceglie per necessità di effettuare un solo pranzo durante la ...

Salvini contro Fazio 'Guadagna in un mese quanto me in un anno' : ... Salvini - sempre nella diretta Facebook - la sposta sul piano del confronto personale: 'Ma non farei mai cambio per nulla al mondo, perché faccio il mestiere più bello del mondo, sono fortunato, ...

Una Vita - anticipazioni gennaio 2019 : cosa succede nella seconda parte del mese? : Le puntate della telenovela Una Vita in onda nella seconda parte di gennaio 2019 saranno piene di colpi di scena; scopriamo insieme quello che succederà grazie al nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni principali delle vicende ambientate nello sfortunato quartiere di Acacias: Fabiana crede che Cayetana sia ancora viva Dati i numerosi messaggi intimidatori ispirati al racconto della strega Baba Yaga, Ursula (Montserrat Alcoverro) capirà ...