Sci velocità | Simone Origone e Valentina Greggio pronti per la Coppa del Mondo | “sarà un

Alta Velocità BreScia-Verona - aggiudicato ad Alstom nuovo contratto : nuovo contratto di appalto per l'Alta Velocità Brescia-Verona , per la quale è stata selezionata la tecnologia Alstom sviluppata nei tre siti di Bologna, Roma e Lecco. Alla compagnia ferroviaria ...

Ricucire il Paese/L'alta velocità non sia lo Scippo del Nord ai danni del Sud - di Gianfranco Viesti : C'è, naturalmente, l'azione politica della Lega, che rimane un partito che ha molto più a cuore gli interessi dei suoi tradizionali territori di insediamento rispetto al resto del Paese, e che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : a St. Anton torna la velocità e soprattutto Lindsey Vonn : Dopo una fine di 2018 ed un inizio di 2019 dedicato solo alle discipline tecniche, nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna finalmente protagonista la velocità. Infatti nel fine settimana a St. Anton sono in programma una discesa libera ed un supergigante, anche se le abbondanti nevicate stanno mettendo a rischio le gare austriache. Se il meteo e la neve saranno clementi, questo fine settimana coinciderà con il rientro nel Circo ...

Sci alpino : Lindsey Vonn pronta a rientrare a St. Anton o a Cortina nei weekend dedicati alla velocità : Il periodo buio per Lindsey Vonn sembra alle spalle e l’americana è pronta a tornare, come viene riportato sulla Gazzetta dello Sport. Vonn, procuratasi un’iperestensione e uno stiramento ad un legamento del ginocchio sinistro in allenamento il 19 novembre scorso a Copper Mountain (Stati Uniti), sarà già in pista il 12 e il 13 gennaio a St. Anton (Austria) oppure in Italia a Cortina (Italia) per le gare dal 19 al 20 gennaio, valide ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vince per 4 secondi sul sorprendente Kuehn - Hofer 27° nonostante la velocità sugli Sci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

LIVE Sci - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : ultima battaglia in velocità - Schmidhofer per il tris. Fanchini - Brignone e Delago ci provano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si chiude la tre giorni di velocità in Canada con il SuperGigante. L’austriaca Nicole Schmidhofer, dopo le due vittorie consecutive in discesa, cerca uno straordinario tris, ma non sarà facile vista la grandissima concorrenza. Tina Weirather, Lara Gut, Michelle Gisin, Cornelia Huetter, ma anche Viktoria Rebenburg ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : un’Italia femminile falcidiata nella velocità. Nicol Delago la giovane più attesa : Dopo l’esordio con gli uomini, la velocità diventa protagonista anche nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise le donne-jet aprono la loro stagione con un ricchissimo programma, viso che sono in calendario due discese libere ed un superG. In Canada si presenterà un’Italia falcidiata dagli infortuni. La fortuna ha veramente voltato le spalle alla squadra azzurra, ridotta veramente al minimo nel ...

Sci velocità - definita la squadra per la stagione 2019 : due le novità di formazione : La composizione della squadra 2019, accanto agli Origone, Greggio e Giacomelli due nuovi ingressi Con delibera del Presidente n° 56 del 15 novembre 2018 è stata varata la composizione delle squadre di sci velocità per la stagione agonistica 2019. Confermati alla direzione tecnica Alberto Monticone, Maurizio Cuccovillo come allenatore responsabile e Igr Angelini come fisioterapista, così come nel team di Coppa del mondo sono presenti Simone ...

Sci alpino - Italia della velocità in Colorado per allenamenti. Azzurri di slalom a Levi per la Coppa del Mondo : Prosegue la trasferta nordamericana per l’Italia femminile di Coppa del Mondo. Il gruppo delle velociste si trova a Copper Mountain (USA) dove può beneficiare di temperature invernali (già -25 °C) e dove si può allenare nel miglior modo possibile, in questi giorni le azzurre sono state impegnate in gigante nella parte alta della pista. Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, ...