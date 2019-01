In Siria serve un piano | now

ilfoglio

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) New York. Il diciannove dicembre il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter: “We have defeated ISIS in Syria” e ha annunciato il ritiro immediato di tutti i duemila soldati americani impegnati income appoggio alle milizie curdo-arabe che fanno la guerra allo Stato islamico. Me