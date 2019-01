F1 – Nessun ribaltone in Ferrari | John Elkann cancella le speculazioni | “ecco tutta la

sportfair

: @EnzoMas48 Un piccolo manipolo non è insignificante,perché M5S,sommato a tutta la sx raggiunge appena i 160 senator… - enzoben43 : @EnzoMas48 Un piccolo manipolo non è insignificante,perché M5S,sommato a tutta la sx raggiunge appena i 160 senator… - RosarioAbate : @zaiapresidente Il 17% coi centrodestra. Nessun mandato dei cittadini. Solo un ribaltone. Studiate la democrazia. -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il presidente dellaha fatto chiarezza sull’avvicendamento Arrivabene-Binottonon ci sta e, dopo alcuni giorni dall’ufficialità del cambio al vertice della GES tra Arrivabene e Binotto, ha preso la parola per fare chiarezza su alcuni punti per lui poco chiari.In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno dellaha spiegato precisamente i motivi che hanno condotto alla promozione a team principal dell’ex direttore tecnico della ‘Rossa’, chiudendo definitivamente il cerchio:‘La nomina di Mattia Binotto a Team Principal della Scuderianon rappresenta “un” nella gestione sportiva e non nasce da presunti dissapori interni al team: al contrario è una scelta decisa dalla Società di comune accordo con Maurizio Arrivabene, che nei 4 ...