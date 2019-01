Carpooling aziendale | come ti divido l’auto col collega Ci guadagna l’ambiente

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Adottare dei comportamenti “sostenibili” aiuta tanto l’ambiente quanto le nostre tasche: in questo senso possono essere dei validi alleati i servizi di mobilità condivisa quali il car sharing e il, che negli ultimi anni hanno visto la loro diffusione in gran parte dei centri italiani. Ma a fare la differenza, ora, sembra essere proprio il, soluzione che consente ai dipendenti di una stessa azienda o di aziende limitrofe, di effettuare il tragitto casa-lavoro insieme, quindi condividendo la stessa auto.Jojob, la piattaforma che offre servizi di mobilità condivisa per le aziende, ha elaborato il Rapporto sulla Mobilità Sostenibile2018 che confermasolo nell’ultimo anno, ilabbia permesso agli italiani un bel risparmio in termini ambientali, economici e di chilometraggio: oltre 3 milioni i chilometri in meno ...