CARLO FRECCERO A The Voice sogno Asia Argento e Morgan | i progetti del

CARLO FRECCERO e la “sua” RaiDue : “A The Voice sogno Asia e Morgan. I Fatti Vostri non chiuderà e Luttazzi lo incontrerò presto…” : “L’idea di richiamare Luttazzi può avere un sapore di rivincita. L’ho sentito tre quattro volte e lo incontrerò in Spagna a febbraio”. Carlo Freccero parla in una lunga intervista a Panorama dell’arrivo su Rai2 di Daniele Luttazzi. Potrà attaccare anche Di Maio e Salvini (“Molto probabile”, assicura il dirigente) e al giornalista che chiede se glielo lasceranno fare replica così: “Io vado via a ...

Asia Argento - la svolta sovranista? CARLO FRECCERO : "La voglio a Rai 2" : “Spero di avere Morgan e Asia Argento in giuria”. E' il direttore di Rai 2 Carlo Freccero che parla. Il dirigente ha riportato in Rai Simona Ventura alla conduzione di The Voice, il talent musicale anti X-Factor. E proprio a The Voice vorrebbe piazzare Morgan e la sua ex. Morgan è stato giudice di X

CARLO FRECCERO - colpo basso a Pier Silvio Berlusconi : vuole rubargli Piero Chiambretti : Carlo Freccero parla a Panorama della sua nuova Raidue. Tra le altre cose, dice di voler incontrare al più presto Piero Chiambretti, immaginiamo per portarlo nella sua rete. Sarebbe un duro colpo per Pier Silvio Berlusconi, che per Chiambretti ha una vera adorazione e adesso lo ha piazzato a Rete4 i

Rai 2 - CARLO FRECCERO : "The Voice? Lo studio c'è - si andrà in onda il 9 aprile. Luttazzi? C'è un progetto per l'autunno" : Durante la giornata di oggi, Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha tenuto una conferenza stampa alla quale abbiamo presenziato anche noi di TvBlog.Durante la conferenza e nell'intervista rilasciata a TvBlog, Freccero aveva confermato il problema dello studio riguardante la nuova edizione di The Voice of Italy (che sarà condotta da Simona Ventura), aggiungendo che si sarebbe impegnato in prima linea per risolverlo.Intervistato da Il Corriere ...

Coppa Italia - Samp-Milan : CARLO FRECCERO diventa anche presidente della Sampdoria... (Video) : Che Carlo Freccero, neo-direttore di Rai 2, abbia monopolizzato i media soprattutto dopo la scoppiettante conferenza stampa del 3 gennaio scorso, già entrata nella storia delle conferenze, è un dato di fatto ma su Rai 2, la presenza di Freccero è oramai così potente che si palesa anche in contesti nei quali non c'entra nulla!Durante Sampdoria - Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, trasmesso da Rai 2 oggi a ...

GianCARLO Magalli a Un Giorno da Pecora : "I Fatti Vostri non chiude. Freccero è un amico - lo conosco da anni" : Non si placano le polemiche sui palinsesti di Rai 2 e sulle poco caute ma ben pensate dichiarazioni di Carlo Freccero, direttore di Rai 2. Ospite allo storico programma di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora, con Giorgio Lauri e Geppi Cucciari, oggi è stato Giancarlo Magalli a parlare.Ad incalzarlo la stessa Geppi Cucciari, sulla prossima edizione de I Fatti Vostri e la sua possibile chiusura. Se la prossima edizione de I Fatti Vostri sarà ...

Rai - Paola Perego contro CARLO FRECCERO : "Non ha senso quel che fa. Invece a Mediaset..." : Paola Perego lancia l'accusa: "In Rai manca sinergia tra le reti". quello che contesta è che alla stessa ora in cui va in onda, su Raiuno, con Superbrain, Carlo Freccero su Raidue ha piazzato una serie di grande successo, The Good Doctor. Freccero dice che chi sostiene che lui faccia controprogramm

Alessandro Di Battista - altro che Rai libera : a pranzo con CARLO Freccero : Facce nuove, vecchie abitudini per la Rai del governo del Cambiamento targato Lega-M5s. A pochi giorni dall'insediamento roboante di Carlo Freccero alla direzione di Raidue, il settimanale Chi pubblica le foto di un pranzo privatissimo con il Che Guevara del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Ba

Anticipazioni di 9-1-1 al debutto su Rai2 l’8 gennaio : è questa l’America che piace a CARLO Freccero? : Le Anticipazioni di 9-1-1 è tutto quello che interessa il pubblico di Rai2 che tra poche ore si ritroverà davanti una mini maratona del gioiellino firmato da Ryan Murphy rivelazione della scorsa stagione telefilmica. Angela Bassett guiderà cast e personaggi della serie al debutto in chiaro proprio da oggi, 8 gennaio, con ben tre episodi dai titoli "Emergenze", "Lasciar andare" e "Legami di famiglia". Emozioni, corse contro il tempo e un ...

CARLO FRECCERO - l'indiscrezione di Dagospia sulla rivoluzione di Raidue : l'ad Salini blocca il budget : La rivoluzione sovranista di Carlo Freccero su Raidue per ora deve fermarsi. L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, avrebbe accolto con poco entusiasmo la richiesta del budget del nuovo ...

Rai - CARLO FRECCERO e la voce terrificante sul ritorno di Daniele Luttazzi : disastro in vista : Daniele Luttazzi è stato annunciato da Carlo Freccero come prossimo acquisto della Rai. Ma già si vocifera che il progetto è destinato al naufragio. "Si sente anche dire, tra le profezie, che Daniele Luttazzi non riuscirà mai a tornare sugli schermi della televisione pubblica", si legge su Italia Og

GianCARLO Magalli attapirato per la possibile chiusura de I Fatti Vostri : «Freccero è un grande» : Magalli e Staffelli È uno dei casi caldi di questi giorni e Striscia La Notizia non poteva farselo scappare. Valerio Staffelli ieri sera ha raggiunto Giancarlo Magalli per commentare la ventilata chiusura de I Fatti Vostri e consegnargli il quinto tapiro della sua carriera. L’occasione diventa anche un pretesto per Staffelli per lanciare frecciate e insinuazioni nei confronti dei “nemici”, in puro stile Striscia. Giancarlo ...