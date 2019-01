blogo

: Sara Affi Fella, le accuse del miglior amico dell'ex fidanzato Nicola Panico: 'Non… - gossipblogit : Sara Affi Fella, le accuse del miglior amico dell'ex fidanzato Nicola Panico: 'Non… - zazoomblog : Uomini e donne altra micidiale accusa contro Sara Affi Fella: Lultima menzogna su Nicola Panico - #Uomini #donne… - Mafia_Capitale : Sara Affi Fella, nuove accuse: 'Ha mentito di nuovo, si è scusata solo per tornare sui social' -

(Di martedì 15 gennaio 2019)L'intervista che, ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato al settimanale Chi ha tutt'altro che chiuso il casoo "scandalo" che ha travolto la 22enne proveniente da Isernia lo scorso settembre.Come ricordiamo, nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini,, dopo aver chiesto scusa a mezzo mondo per aver finto di essere single durante la propria esperienza sul trono di Uomini e Donne, ha rilasciato anche un'altra serie di dichiarazioni, sottolineando chiaramente la complicità, in questa vicenda, del suo ex, il calciatore, ledel'ex: "Non credetele, ha mentito ancora" 15 gennaio 2019 19:16.