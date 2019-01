Razzismo | Giorgetti | «Tutte le componenti devono lavorare insieme»

Razzismo : Giorgetti - giocatore sia esempio : Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in una intervista a Sky Sport, a proposito dei casi di Razzismo che si sono registrati di ...

Razzismo negli stadi - Giorgetti sconfessa Salvini : 'Sì alla sospensione delle partite' : "Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport", ...

Gravina : «Giorgetti in linea con la Figc - noi come la Uefa sul Razzismo» : La due giorni di passione Ci sono volute quasi 48 ore ma alla fine, tra silenzi, comunicati da interpretare, con non poca fatica si è giunti a una conclusione: le parole di Matteo Salvini non cambiano di una virgola la posizione del calcio italiano in merito alle manifestazioni di razzismo negli stadi. A fare da apripista ci ha pensato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Che oggi ha dichiarato: È necessario ...

Giorgetti : su Razzismo regole Fifa-Uefa : 14.34 "Per i cosiddetti ululati all'interno degli stadi è giusto che facciano il loro corso le regole sportive, la giustizia sportiva. Ci sono protocolli Fifa e Uefa su queste vicende e giustamente la Figc si impegna a tradurli". Così il sottosegretario Giorgetti sull eventuale sospensione delle partite. Sulla posizione del Napoli che ha ribadito la volontà di fermare le partite, Giorgetti aggiunge: "Siamo nella dimensione sportiva e delle ...

Caos Razzismo - Giorgetti smentisce Salvini : “giusto sospendere le gare come da protocollo” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, ha detto la sua sul caso razzismo, divergendo dal pensiero di Salvini “Per i cosiddetti ululati all’interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive, la giustizia sportiva. Ci sono protocolli Uefa e Fifa su queste vicende e giustamente la Figc si impegna a tradurli“. Così il sottosegretario ...

Giorgetti : “Stop a partite per Razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” : "Per gli ululati all'interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive", ha detto il sottosegretario allo sport. L'articolo Giorgetti: “Stop a partite per razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e Razzismo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Risse e agguati sono stati espulsi dagli stadi ...

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e Razzismo : E piu in generale tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più medidati e consapevoli atteggiamenti. Il tavolo proposto da ...