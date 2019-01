Pregiudicato ucciso in strada a Barletta

Mafia Foggia - agguato in un parrucchiere a San Severo : ucciso un Pregiudicato - due feriti gravissimi : Sono arrivati alle 12.30, mentre Michele Russi se ne stava sul marciapiede in via Terranova a San Severo, in provincia di Foggia. In due, armati di pistola, hanno iniziato a far fuoco contro l’uomo, pregiudicato di 58 anni. Lui ha tentato la fuga, rifugiandosi in un parrucchiere per uomo lì di fronte. I sicari non si sono fermati e hanno continuato la loro spedizione nel salone da barba. Hanno esploso almeno 50 colpi, uccidendo ...