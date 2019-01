Ministra Elisabetta Trenta | “Leva obbligatoria non ci sarà | è solo un’idea romantica”

fanpage

Aumenteranno le spese militari Miliardi tolti all'emergenza sociale. ... L'acquisto dei caccia prodotti dalla Lock… Domanda al volo: perché la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta non fa pure lei le conferenze stampa in tuta mimetica…

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ladella difesaboccia l'idea della Lega, intenzionata da sempre a reintrodurre il servizio militare obbligatorio: "Penso che la leva sia inadeguata rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Abbiamo un esercito di professionisti che deve restare tale, e non abbiamo neanche le caserme, le risorse, ma soprattutto non c'è la necessità di sostenere, al momento, una leva così come la ricordiamo". .