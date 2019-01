Indici di Borsa fermi | giù le banche

Non solo spread e Vix - ecco gli Indici che rivelano se c’è allarme in Borsa : Quali parametri osservano gli addetti ai valori per capire se sta arrivando una tempesta sui mercati? ecco una panoramica dei grafici più seguiti dagli esperti...

Manovra - niente procedura di infrazione Mattarella : risposte durature - no emotive Borsa in rialzo - spread giù|Gli Indici : La decisione momentanea della Commissione Ue, che tornerà a fare il punto a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi». Conte: «Non abbiamo ceduto sui contenuti»

Manovra - niente procedura di infrazione Conte : non abbiamo ceduto sui contenuti Borsa in rialzo - spread giù|Gli Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi»

Manovra - niente procedura di infrazione Conte : non abbiamo ceduto sui contenuti Live tv|Borsa in rialzo - spread giù|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi»

Manovra - niente procedura di infrazione Conte : non abbiamo ceduto sui contenuti La Borsa in rialzo - giù lo spread|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio. Dombrovskis: «Sforzo aggiuntivo di 10 miliardi»

Manovra - niente procedura di infrazione Moscovici all’Italia : «Non siamo nemici» La Borsa in rialzo - giù lo spread|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio

Borsa Usa : Indici in deciso ribasso : Sul fronte macroeconomico la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di novembre, una crescita di 179 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato inferiore ...

Borsa Usa : Indici in deciso ribasso : Sul fronte macroeconomico la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di novembre, una crescita di 179 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato inferiore ...

Il mercato delle pmi batte gli altri Indici di Borsa : Il 2018 sarà ricordato come l'anno dell'Aim, il mercato azionario delle pmi, con un doppio record: di ammissioni, pari a 30, e di Ipo, pari a 25, per una raccolta di 1,3 miliardi. Entro fine anno ...

Borsa svizzera : Indici scendono sotto la parità : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve