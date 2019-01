All' evento partecipano Salvini e i renziani E il Pd ricomincia a litigare

Giglio magico - Salvini a cena-evento sulla giustizia con Boschi - Carrai e Bonifazi. Martina : “Il Pd è alternativo Alla Lega” : Ad organizzare la cena è l’associazione Fino a prova contraria presieduta dalla giornalista Annalisa Chirico. Tema della serata il rapporto tra efficienza del sistema giudiziario e crescita economica, con lo slogan “Una nuova giustizia, l’impresa che serve all’Italia”. Ospiti della serata – insieme a Gianni Letta, ex ministri come Paola Severino, Marco Minniti e Giulio Tremonti, procuratori e imprenditori tra cui il presidente ...

Inter-Benevento - SpAlletti : 'Skriniar resta qui - nessuno ha i soldi per pagarlo. Gara a porte chiuse? Non è calcio' : Un, due, tre... fino a sei. Tutto facile per l'Inter contro il Benevento , 6-2 e quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, poi Dalbert e Icardi , su ...

Tutto facile per l’Inter - la squadra di SpAlletti stacca il pass per i quarti di Coppa Italia : Benevento ko [FOTO] : 1/35 Claudio Grassi/LaPresse Claudio ...

Matera 2019 - guida Alla Capitale della cultura : tutti gli eventi e i pass per l'evento inaugurale : Da Bollani a Brachetti, musica, arte, fuochi pirotecnici a fare da cornice alla cerimonia di apertura del 19 gennaio. Tre giorni di festa. Atteso il presidente Sergio Mattarella: come ottenere il pass

Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna il 23 gennaio 2019 - come partecipare Alle selezioni per l’evento : Circa due settimane prima del compleanno dell'artista, si terrà il Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna: mentre è impegnato con i lavori in studio alla ricerca della "scaletta perfetta" per il nuovo tour negli stadi, il rocker incontrerà nuovamente il suo pubblico e in particolare gli iscritti al fan club per il raduno che si terrà il 23 gennaio 2019 nel capoluogo emiliano. Un incontro intitolato La verità, come il nuovo ...

Da Bova a Condofuri - la Neve ha imbiancato tutta l’area Grecanica di Reggio Calabria : è un evento rarissimo [GAllERY] : 1/15 Bova ...

14 Giorni di Fortnite : l'evento dedicato Alle vacanze ritornerà la prossima settimana : l'evento 14 Giorni di Fortnite farà ritorno la prossima settimana, riporta Gamingbolt, e la causa sarebbe un errore di comunicazione da parte di Epic Games riguardo la data di chiusura dell'evento medesimo.Come possiamo vedere infatti molti giocatori hanno criticato il titolo per la mancata comunicazione della data di chiusura dell'evento, per cui Epic ha dovuto porre rimedio a questa peculiare situazione:"Abbiamo comunicato una data di chiusura ...