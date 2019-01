Shutdown | per Trump la colpa è tutta dei Dem Ma gli americani non sono d' accordo con lui

Shutdown americano è indolore per aziende svizzere : Parole chiave Economia Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli. Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia ...

Usa - è lo Shutdown più lungo della storia : 800 mila persone senza stipendio : Lo shutdown che sta paralizzando da tre settimane il governo federale degli Stati Uniti è diventato il più lungo della storia: il record è stato battuto a mezzanotte del 12 gennaio , le 6 in Italia, , ...

Shutdown da record (negativo) : 800mila persone sono senza stipendio : Non ci sono segnali politici di una fine dello stallo che ha portato alla chiusura di musei e parchi e costretto centinaia...

Muro Messico - dipendenti federali fanno causa a governo per Shutdown - : L'impasse basata sui fondi per la barriera al confine è arrivata al 22esimo giorno ed è la più lunga della storia. Secondo i sindacati, l'esecutivo viola le leggi sul lavoro chiedendo agli impiegati ...

Mef : rinviata missione Tria negli Stati Uniti per 'Shutdown' : rinviata la missione del ministro dell'economia e delle Finanze, Giovanni Tria, negli Stati Uniti. In una nota stampa il Mef scrive: "d'intesa con le Autorità statunitensi si è deciso di rinviare la missione istituzionale a Washington del ...

Alert downgrade rating Usa. Fitch avverte : con lo Shutdown rischia di perdere tripla AAA : Gli Stati Uniti rischiano di perdere il rating a tripla AAA assegnato da Fitch entro la fine di quest'anno. Lo ha reso noto la stessa agenzia, spiegando che il protrarsi dello shutdown governativo ...

Nancy Pelosi : "Trump tiene in ostaggio Americani con Shutdown per muro inutile e dispendioso" : 'E' un momento buio, ieri sera il presidente ha riferito informazioni sbagliate facendo appello alla paura invece che ai fatti. La realtà è che il presidente potrebbe porre fine allo shutdown e ...

La multa per lo scandalo emissioni fa cadere Fca - lo Shutdown affanna le Borse : Milano. Prevale l'incertezza in Piazza Affari nella prima fase di contrattazioni: gli indici sono in calo ma l'andamento è altalenante, in linea con le altre Borse europee. Il Ftse Mib perde dopo le prime due ore circa lo 0,44 per cento arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi avviata vener

Shutdown - Trump : "muro Messico essenziale"/ Video discorso agli Usa - "blocco resta perché i dem non cedono" : discorso agli Usa del Presidente Trump sullo Shutdown: 'muro in Messico essenziale, i dem non cedono e vanno contro interessi nazionali'. Il Video

USA vicini all'accordo per terminare lo Shutdown. Al vaglio una barriera d'acciaio : Si apre uno spiraglio sulla sulla questione shutdown , entrato, ormai, nella sua terza settimana. Il vicepresidente Mike Pence ha nuovamente incontrato i leader democratici del Congresso, Nancy Pelosi ...

Usa - Trump in difficoltà sull’economia usa lo Shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...

Trump ha minacciato che lo “Shutdown” del governo federale potrebbe prolungarsi per «mesi o anni» : Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che lo shutdown del governo federale – cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali – in corso da circa due settimane potrebbe prolungarsi per «mesi o anni». Lo ha detto durante una

Dem - Trump disposto a Shutdown per anni : ANSA, - NEW YORK, 4 GEN - Donald Trump e' disposto a tenere chiuso il governo con lo shutdown per un ''periodo lungo, mesi o anche anni''. Lo afferma il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer,...

Usa - democratici : Trump disposto allo Shutdown per anni : Donald Trump è disposto a tenere chiuso il governo con lo shutdown per un "periodo lungo, mesi o anche anni". Lo ha affermato il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, al termine dell'...