Roma-Entella 4-0 nell' ultimo ottavo di finale Nei quarti giallorossi contro la Fiorentina

La Roma serve il poker all'Entella : 4-0 e giallorossi ai quarti di Coppa Italia : La Roma di Eusebio Di Francesco supera con facilità, con un nettissimo 4-0, il Virtus Entella nell'ultimo match degli ottavi di finale di Coppa Italia. A decidere l'incontro la doppietta di Schick, il primo di tacco dopo venti secondi e il secondo a inizio ripresa, Marcano in chiusura di primo tempo e Pastore ad un quarto d'ora dalla fine. La partita è stata comunque viva con i liguri che se la sono provata a giocare a viso aperto con un ...

La Coppa Italia fa tornare il sorriso alla Roma : poker all’Entella nel segno di Patrick Schick : La Roma apre il suo 2019 con un netto successo sull’Entella negli ottavi di Coppa Italia: il club giallorosso vince per 4-0 e stacca il pass per la sfida dei quarti contro la Fiorentina Dopo qualche segnale incoraggiante sul finire del 2018, la Roma apre il suo 2019 con un netto successo. La formazione giallorossa liquida il primo impegno stagionale, gli ottavi di finale di Coppa Italia, con un secco 4-0 sull’Entella, staccando il pass per ...

Roma-Entella 4-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/30 AS Roma/Fabio Rossi/LaPresse ...

La Roma interrompe il sogno dell’Entella : tutto facile per la squadra di Di Francesco - 4-0 e quarti di finale [FOTO] : 1/30 Foto LaPresse ...

VIDEO Roma-Entella - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : Come ampiamente prevedibile la Roma ha vissuto un ottavo di finale di Coppa Italia 2018/19 assolutamente tranquillo, ospitando, la Virtus Entella formazione che milita in LegaPro. Il punteggio finale è stato di 4-0 con le reti di Schick, dopo appena 22 secondi, quindi il raddoppio è arrivato al 44’pt con Marcano. Nella ripresa strada ancor più in discesa con il 3-0 firmato ancora da Schick con uno splendido colpo di tacco, prima del 4-0 di ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Roma sul velluto con l’Entella - l’Atalanta passa nel finale a Cagliari : Si è conclusa la tre-giorni dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia 2018/19. L’Atalanta ha vinto 2-0 sul campo del Cagliari, mentre la Roma ha disposto dell’Entella con il punteggio di 4-0. Per i nerazzurri nei quarti si annuncia un fondamentale match casalingo contro la Juventus, mentre i giallo-rossi saranno di scena sul campo della Fiorentina. Cagliari-ATALANTA 0-2 Nel primo match di questa ultima giornata degli ottavi di ...

Ottavi Coppa Italia - Roma-V.Entella 4-0 : 22.58 Poker alla Virtus Entella, la Roma all' Olimpico supera gli Ottavi e ora ai quarti sfida la Fiorentina. Gol lampo dei giallorossi (21"): Under per Schick che di tacco 'buca' Paroni. Olsen corre un grosso rischio aulla punizione di Nizzolo,ma si riscatta arrivando sul tap-in di Eramo. Per il resto serata tranquilla.La Roma chiude i conti a cavallo della sosta. Al 2' di recupero colpisce Marcano, al 47' sigla la doppietta Schick.Che prova ...

Roma-Virtus Entella di Coppa Italia in TV e in streaming : Nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia la Roma ospita all'Olimpico una squadra ligure di Serie C

Roma-Entella diretta live 1-0 : gol Schick - giallorossi subito in vantaggio : Roma-Entella diretta live – Si conclude la giornata di oggi valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, all’Olimpico in campo Roma ed Entella. Nettamente favorita la squadra di Di Francesco, sono ben due le categorie di differenza tra le due squadre ma l’Entella non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a stupire. Dopo aver eliminato il Genoa ai sedicesimi di finale rappresenta già un sogno affrontare una ...

Roma-Entella diretta live 0-0 - la squadra di Boscaglia cerca l’impresa : Roma-Entella diretta live – Si conclude la giornata di oggi valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, all’Olimpico in campo Roma ed Entella. Nettamente favorita la squadra di Di Francesco, sono ben due le categorie di differenza tra le due squadre ma l’Entella non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a stupire. Dopo aver eliminato il Genoa ai sedicesimi di finale rappresenta già un sogno affrontare una ...

Roma-Entella formazioni ufficiali Coppa Italia : Schick dal 1' minuto : ROMA ENTELLA formazioni ufficiali – Stasera, inizio ore 21, l’Olimpico di Roma, sponda giallorossa, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Eusebio Di Francesco e i bianchi liguri di Roberto Boscaglia formazione che milita in Serie C. In palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti […] L'articolo Roma-Entella formazioni ufficiali Coppa Italia: Schick dal 1′ minuto proviene da ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Entella : Simone Icardi - un cognome 'scomodo' - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Roma Entella: le quote e le ultime notizie circa moduli e titolari attesi stasera per la partita degli ottavi di Coppa Italia.

Roma-Virtus Entella : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Roma-Virtus Entella, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Coppa Italia - c’è Roma-Entella all’Olimpico : la sede del club ligure chiusa per “appuntamento con la storia” : La società ligure ha chiuso la sede nella giornata di oggi per far recare tutti i dipendenti a Roma per assistere alla partita contro i giallorossi “Chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella“. Questo il testo del cartello apparso oggi sulla sede della Virtus Entella a Chiavari che questa sera allo stadio Olimpico di Roma affronterà i giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia. “Oggi la nostra sede resta ...