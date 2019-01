L’aereo di Battisti atteso alle 11 | 30 a Ciampino Salvini | “E ora marcisca in galera” 

lastampa

: In volo verso l'Italia l'aereo con a bordo Cesare Battisti. Arrivo previsto per domani a Ciampino nel primo pomerig… - RaiNews : In volo verso l'Italia l'aereo con a bordo Cesare Battisti. Arrivo previsto per domani a Ciampino nel primo pomerig… - SkyTG24 : #UltimOra #Battisti, decollato dalla #Bolivia l'aereo che lo riporta in Italia #canale50 - Agenzia_Ansa : #CesareBattisti, decollato l'aereo che lo riporta in Italia #ANSA -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) È previsto per le 11,30 l’arrivo adel volo con a bordo l’ex terrorista Cesare, catturato ieri in Bolivia e subito estradato in Italia. Lo rende noto il Viminale. Ad attenderlo - come ha annunciato lui stesso - ci sarà il ministro dell’Interno, Matteo: «L’abbiamo preso. E ora dovrà marcire in galera - scrive il vicepremie...