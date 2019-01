La nascita di un buco nero o una stella di neutroni osservata in tempo reale

gqitalia

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Per la prima volta nella storia potrebbe essere statala«in diretta» di uno di unadi, le ipotesi più probabili per spiegare un insolito e misterioso evento astronomico osservato il 17 giugno 2018 grazie ai telescopi Atlas nelle Hawaii: un'intensa esplosione cosmica denominata AT2018cow, e conosciuta come «the Cow», la Mucca spaziale tra 10 e 100 volte più brillante di una classica supernova, ovvero circa 10 mila milioni di volte il Sole. E a guidare la ricerca è stata una giovane astrofisica italiana della Northwestern University, Raffaella Margutti, che ne ha illustrato i risultati il 10 gennaio nel corso del 223° convegno della American Astronomical Society tenutosi a Seattle.Il fenomeno emanò una luce formidabile, ma ha generato detriti in quantità 10 volte inferiori a quelli che ...