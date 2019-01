Fabio Capello contro l'Inter : 'Lo scudetto del 2006 una comica' : 'È stata una comica averlo assegnato al l'Inter , una cosa nettamente ingiusta', ha commentato a Radio anch'io sport . 'Non sono stati rispettati i tempi e le regole, non è stata data la possibilità ...

Nazionale - Fabio Capello esalta Mancini : “finalmente si punta sui giovani” : “ Mancini ha fatto un buon lavoro, mettendo dei talenti nuovi, che hanno velocita’ e personalita’ per far si’ che la nostra Nazionale torni a quei livelli dove e’ sempre stata”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ex allenatore di Roma e Juventus, Fabio Capello che ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 ha parlato del nuovo corso della Nazionale italiana “Ci vuole un ...

Supercoppa Juve-Milan in Arabia - Fabio Capello fuori dal coro : “è divertente” : “La Supercoppa lontana dall’Italia “e’ divertente”. E’ il pensiero dell’allenatore Fabio Capello , il tecnico ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ha commentato così la decisione di disputare la finale di Supercoppa Juventus e Milan in Arabia Saudita. “Portiamo in giro il calcioitaliano – sottolinea l’ex allenatore di Roma e Juventus – Cerchiamo di fare ...

Cori razzisti - la proposta dell’allenatore Fabio Capello : “I giocatori dovrebbero sedersi in campo, senza per questo subire delle sanzioni: cosi’ si aiuterebbe il pubblico sano e quelli che fanno i buu potrebbero smettere e vergognarsi di quello che stanno facendo”. E’ la possibile soluzione da parte dell’allenatore Fabio Capello , ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 che commenta così il problema dei Cori razzisti . “L’Italia – ...

Scambio Higuain-Morata - l’allenatore Fabio Capello ha le idee chiare : Scambio Higuain-Morata – “Morata è un giocatore diverso da Gonzalo. Il problema del Milan è che non è tanto dentro l’area di rigore, se Higuain è così svogliato in campo non va bene per il Milan ma l’Higuain determinato in campo fa la differenza rispetto a Morata”. Sono le importanti dichiarazioni di Fabio Capello, l’allenatore ha affrontato l’argomento del possibile Scambio Higuain-Morata. ...