Cannabis; Di Maio | È una buona proposta

Cannabis - Luigi Di Maio insiste : “La legalizzazione è una buona proposta” : Luigi di Maio, intervenendo a Strasburgo, ha ribadito la posizione del M5S sulla legalizzazione della Cannabis: "È chiaro che siamo in un governo in cui abbiamo scritto un contratto di governo e non tutto c'è nel contratto, ma nulla vieta che in futuro il contratto possa essere aggiornato. Quella proposta l'ho sottoscritta nella precedente legislatura".Continua a leggere

