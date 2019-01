Basket | alla Dinamo Sassari arriva Tyrus McGee

Serie A Basket - 15ª giornata : risultati - classifica e qualificate alla Final Eight di Coppa Italia : Si è concluso il girone d’andata del campionato di Serie A di Basket : ecco i risultati , la classifica e le qualificate alla Final Eight di Coppa Italia Vincono le prime due della classe, perde Venezia che viene agganciata da Cremona. Si chiude così il girone d’andata del campionato di Serie A di Basket , una quindicesima giornata che definisce anche il quadro delle qualificate alla Final Eight di Coppa Italia . L’Olimpia ...

Basket - Coppa Italia 2019 : tutte le qualificate alla Final Eight. Date - programma - orari e tv : Con la conclusione del 15° turno è stato completato il girone d’andata della Serie A di Basket maschile e così è stato definito anche il tabellone della Final Eight di Coppa Italia, che si svolgerà a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Le prime otto squadre del massimo campionato Italiano si sfideranno in un tabellone tennistico che si disputerà al Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano. I quarti di Finale sono stati divisi in due giorni, e ...